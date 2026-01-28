الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

راشد الماجد يجري البروفات الأخيرة قبل حفل الرياض (فيديو)

بروفات حفل راشد الماجد،
بروفات حفل راشد الماجد، فيتو
18 حجم الخط

نشرت شركة روتانا مقطع فيديو للبروفات الأخيرة لحفل راشد الماجد في الرياض المقرر له 30 يناير الجاري وذلك خلال حسابها الشخصي عبر موقع إنستجرام.

حفل راشد الماجد في الرياض 

وأوضح الفيديو بروفات مكثفة للفرقة الموسيقية التي يؤديها الفنان خلال حفله في الرياض

 ويأتي حفل راشد الماجد بعد طول غياب، ويقود الحفل المايسترو وليد فايد، ومن المقرر أن يتم طرح التذاكر قريبًا.

وفي وقت سابق أحيا راشد الماجد واحدة من أقوى حفلاته الغنائية بمصر في دار الأوبرا المصرية وسط حضور جماهيري كبير.

حفل راشد الماجد في مصر 

وغنى راشد الماجد خلال الحفل أغنية عاش سلمان حيث إنه وجه رسالة لملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

 

أغنية يا حرام

ومن ناحية أخرى طرح الفنان راشد الماجد مؤخرا أغنية جديدة تحمل اسم “يا حرام”، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وبعض منصات الموسيقى المختلفة.

أغنية يا حرام لـ راشد الماجد، من كلمات: حامد الغرباوي، ألحان: وليد الشامي، توزيع موسيقي: وليد فايد.

وتقول كلمات الأغنية:

يا حرام الدنيا دارت فينا

وانتهى كل اللي بيني وبينه 

يازماني كيف أرجعه؟

وعيني ما ضل بيها دمعة! 

والله لو ندري ولا حبّينا 

الجريدة الرسمية