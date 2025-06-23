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ثقافة وفنون

راشد الماجد يطرح أغنية جديدة بعنوان "يا حرام"

راشد الماجد
راشد الماجد

طرح الفنان راشد الماجد أغنية جديدة تحمل اسم  “يا حرام”، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وبعض منصات الموسيقى المختلفة. 

أغنية يا حرام لـ راشد الماجد، من كلمات: حامد الغرباوي، ألحان: وليد الشامي، توزيع موسيقي: وليد فايد.

 

وتقول كلمات الأغنية:

 

يا حرام الدنيا دارت فينا

وانتهى كل اللي بيني وبينه 

يازماني كيف أرجعه ؟

وعيني ماضل بيها دمعة ! 

والله لو ندري ولا حبّينا 

ياحرام اللي مضى 

من عمرنا.. يرجع مُحال 

كيف غاب بهالسهولة ؟

كل شيء اصبح خيال ! 

 

ألبوم راشد الماجد الجديد استحالة

وطرح الفنان راشد الماجد مؤخرا أحدث ألبوماته الغنائية استحالة، وتضمن 14 أغنية متنوعة. 

وجاءت أسماء أغنيات الألبوم كالتالي: "استحالة"، و"زانت بحبك"، و"بسكن الرياض"، و"أحد يدور لك خطأ"، و"ما قلت لي"، و"باختصار"، و"لا حياة لمن تنادي"، و"من ذكرتك"، و"مدي بساطي"، و"أبا تنفس"، و"خلي المحبة"، و"مابي قلبي"، و"دنيا الجمال"، و"على مقام الغلا"، وتعاون في الألبوم مع نخبة من أهم الشعراء، منهم: الأمير بدر بن عبدالمحسن، والأمير فهد بن خالد، والأمير سعود بن عبد الله، ونزار قباني، وعلي مساعد، وخالد المريخي، ومحمد بن فطيس، ومساعد الشمراني، وأحمد علوي، ودايم السيف.

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