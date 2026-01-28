الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

حملة لإزالة وصلات المياه الغير شرعية بحدائق أكتوبر

حملة لإزالة وصلات
حملة لإزالة وصلات المياه
18 حجم الخط

كشف جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر عن تنفيذ حملة مكبرة للتصدي لظاهرة وصلات المياه الخلسة وغير الشرعية، في إطار جهوده لحماية المرافق العامة والحفاظ على موارد الدولة، مؤكدًا أن سياسة «الغلق مستمر» ولن يتم التهاون مع أي مخالفات.

وأكد المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز المدينة، على  قطع المياه عن الوصلات الخلسة بمشروع سكن مصر الداون، وتم التعامل الفوري مع عدد من وصلات المياه الخلسة، حيث تم قطع وضبط المياه عن المنطقة، وذلك بعد رصد مخالفات جسيمة تمثل اعتداءً صريحًا على الشبكة العامة بوصلات المياه غير الشرعية.

وأضاف أن هذه الممارسات لا تقتصر على سرقة مورد حيوي ومدعوم، بل تُعد خطرًا مباشرًا على كفاءة الشبكات الرئيسية وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين الملتزمين، فضلًا عن تأثيرها السلبي على استدامة المرافق.

وشدد رئيس الجهاز على استمرار الحملات التفتيشية الدورية والمفاجئة بكافة أحياء المدينة، مع تطبيق القانون بكل حسم ودون استثناء، لضبط المخالفين وردع أي محاولات للتعدي على المرافق العامة.

وأشار الجهاز إلى أن القانون المصري ينص على عقوبات رادعة بحق مرتكبي هذه المخالفات، تشمل الحبس والغرامات المالية التي قد تصل إلى 200 ألف جنيه، حمايةً للمال العام وصونًا لحقوق الدولة والمواطنين.

وناشد المهندس  مصطفى سيد، نائب رئيس الجهاز، السكان بضرورة الامتناع عن استخدام الوصلات الخلسة، والتعاون مع الجهاز من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها، مؤكدًا أهمية الالتزام بتركيب العدادات مسبقة الدفع لترسيخ ثقافة المواطنة الصالحة وضمان الاستخدام الرشيد للمياه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العدادات مسبقة الدفع الوصلات الخلسة جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر مدينة حدائق اكتوبر
ads

الأكثر قراءة

124.95 جنيه، سعر الدينار البحريني في البنك المركزي اليوم الأربعاء 28 يناير 2026

بالأسماء، قرار جمهوري بتعيين 383 معاونا للنيابة الإدارية

موقف الكبار، ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل جولة الحسم

أندية أوروبا تتنافس على 6 بطاقات للتأهل المباشر لثمن نهائي دوري الأبطال

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 بعد تبكيرها لجميع العاملين بالدولة

القاهرة تسجل 20 وانخفاض كبير بالصعيد، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في محافظات مصر

انخفاض عباد الشمس وارتفاع "سلايت وكريستال"، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

أعلى كوبري معلق للقطارات، النقل تكشف آخر تطورات مشروع الخور (صور)

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز السائب يسجل 27 جنيها بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالدليل من السنة النبوية، فضل ليلة النصف من شعبان (فيديو)

تفسير حلم إخراج ميت من القبر وعلاقته بالتخلص من المشاكل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 28 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية