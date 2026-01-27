أخبار مصر اليوم: أسعار السلع الأساسية بمنافذ كاري أون، إعلان نتائج صفوف النقل بالابتدائية والإعدادية في جميع مدارس الجيزة، ودرجات الحرارة غدا

18 حجم الخط

أخبار مصر، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

تعرف على أسعار السلع الأساسية بمنافذ كاري أون التابعة للتموين

دخلت العلامة التجارية الحكومية الجديدة «كاري أون» التابعة لوزارة التموين سوق التجزئة الغذائية.

في خطوة تهدف إلى تعزيز ضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية بأسعار مدعومة، في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ويعتمد نموذج «كاري أون» على توفير السلع الأساسية بأسعار أقل من مثيلاتها في السوق الخاص، مع التركيز على المنتجات المحلية، إضافة إلى توزيع بعض السلع عبر منظومة البطاقات التموينية، بهدف خلق توازن سعري يساهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين.



ووفق بيانات وزارة التموين، يبلغ عدد البطاقات التموينية نحو 23 مليون بطاقة، يستفيد منها حوالي 64 مليون مواطن شهريًا، فيما تغطي شبكة المنافذ الحكومية نحو 40 ألف منفذ ومجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية.

في قطاع اللحوم، توفر «كاري أون» منتجات طازجة، أبرزها اللحوم السودانية، بسعر 310 جنيهات للكيلو، مقارنة باللحوم البلدية في بعض المتاجر الخاصة التي تصل إلى 325 جنيهًا للكيلو.

ويقتصر التوسع الحالي لـ«كاري أون» على أربعة فروع متخصصة فقط، تشمل اللحوم والأسماك والسلع الغذائية، في نموذج يعتمد على التخصص بدل الانتشار الكمي الواسع.

في حين يصل سعر زجاجة الزيت الـ700 مللي بـ64 جنيه بمنافذ كاري اون، بينما يتيتم طرحها بالسوق الخارجي الى 74 جنيه

وفي هذا الإطار، قال علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن فلسفة «كاري أون» تقوم على تقديم تجربة تسوق منظمة تنافس السوق الخاص، وليس مجرد توفير سلع بأسعار منخفضة.

من جانبه، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، أن الوزارة تعمل على تطوير المنافذ الحكومية من خلال أنظمة دفع حديثة وبرامج ولاء، مع اتباع سياسة «الربح المقبول والمدروس» لضمان استدامة السلع وتكوين احتياطي استراتيجي يكفي احتياجات السوق لمدة تصل إلى ستة أشهر.

وأشار فاروق إلى أن هذه المبادرة تأتي استكمالًا لمبادرات الوزارة لضبط الأسواق وتعزيز استقرار الأسعار، بما يحقق هدف الدولة في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة وجودة مناسبة.

مدبولي يعقد اجتماعًا لبحث فرص توطين صناعة السيارات وزيادة تنافسية المناطق الحرة



عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، لبحث فرص وآفاق توطين صناعة السيارات محليًا، وزيادة تنافسية المناطق الحرة، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعددٍ من مسئولي الوزارات.



وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف توطين صناعة السيارات محليًا، عبر جذب كبار المصنعين العالميين في هذا القطاع الواعد، في إطار خطط الدولة وبرنامجها الوطني لصناعة السيارات، مع التركيز بشكل خاص على تصنيع السيارات الكهربائية ومكوناتها، باعتبارها تواكب الاتجاهات العالمية نحو التوسع في مصادر الطاقة النظيفة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد بحث أبرز ملامح خطة الدولة لتعزيز فرص وآفاق دفع توطين صناعة السيارات، بهدف بناء قاعدة صناعية كبرى في هذا المجال قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والانطلاق إلى التصدير، بما يُعزز تنافسية الصناعة المصرية إقليميًا ودوليًا، مع الإشارة إلى موقف نسب السيارات الكهربائية ضمن استخدامات السوق المحلية، ومعدلات النمو المتوقعة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش أيضا عددا من العروض المُقدمة من جانب شركات كُبرى لجذب استثماراتها في هذا القطاع الاستراتيجي ذي الأثر الاقتصادي والصناعي طويل الأجل، وبحث أهم الحوافز والتسهيلات المقدمة من جانب الدولة للشركات العالمية، بما يعزز توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي ودعم التحول إلى وسائل نقل أكثر استدامة.

ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى بحث فرص زيادة تنافسية المناطق الحرة للتصدير وجذب الاستثمارات، حيث تم عرض الموقف الراهن لتطور المناطق الحرة في مصر، وتمت الإشارة إلى أن عدد المشروعات بالمناطق الحرة في السوق المصرية بلغ 1237 مشروعًا برؤوس أموال تُقدر بـ 14.3 مليار دولار، وذلك بحلول أكتوبر 2025، كما أن هذه المشروعات توفر قرابة 245 ألف فرصة عمل مباشرة.

وأوضح وزير الاستثمار أن عدد المشروعات بالمناطق الحرة العامة، وعددها 9 مناطق، بلغ 1019 مشروعًا تتضمن مشروعات صناعية وتخزينية وخدمية.

وأضاف المهندس حسن الخطيب أن التكاليف الاستثمارية لمشروعات المناطق الحرة بلغت 38.5 مليار دولار، في أكتوبر 2025، مشيرًا إلى أنه خلال عام 2024 بلغت قيمة الصادرات السلعية من المناطق الحرة 11 مليار دولار، فيما قُدرت الصادرات الخدمية بـ 7 مليارات دولار والصادرات البترولية بـ6.5 مليار دولار، وذلك في عام 2024 أيضًا.

أخبار مصر بالاسم ورقم الجلوس، رابط نتيجة صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية بالجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة رسميًا عن ظهور نتيجة صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2025 / 2026، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص لإعلان النتائج.



ويستطيع الطلاب وأولياء الأمور الآن الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس أو بالاسم بكل سهولة، فور اعتمادها ورفعها على الموقع.





تشمل النتيجة صفوف النقل التالية: الصف الثاني الابتدائي، الصف الثالث الابتدائي، الصف الرابع الابتدائي، الصف الخامس الابتدائي، الصف السادس الابتدائي، الصف الأول الإعدادي، والصف الثاني الإعدادي



ويمكن الدخول مباشرة على رابط النتيجة الرسمي من خلال الموقع التالي: اضغط هنا



خطوات الاستعلام عن النتيجة



الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة

اختيار المرحلة الدراسية (ابتدائي / إعدادي)

إدخال رقم الجلوس أو الاسم

الضغط على زر عرض النتيجة

ستظهر نتيجة الطالب موضحةً بها الدرجات والتقديرات

وأكدت مديرية التعليم أن النتائج يتم رفعها تدريجيًا حسب الإدارات التعليمية، وفي حال عدم ظهور النتيجة فورًا يُرجى إعادة المحاولة لاحقًا.

أبرز 10 معلومات عن مشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية



نشرت وزارة النقل تقريرا تحت عنوان اعرف معلومات عن مشروعات بلدك - شاهد أحدث تصوير جوي لتقدم أعمال تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية.

وحددت الوزارة عددا من النقاط الهامة والمميزات للمشروع اهمها ما يلى:



1- يمتد المشروع بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية" منها 6.5 كم سطحي في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية ثم علوي بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير ويشتمل على عدد (20) محطة (6 سطحية - 14 علوية)

2- جارى تركيب الكمرات لكباري المسار في القطاعات من محطة طوسون وحتى محطة غبريال كما يجرى تنفيذ أعمال الخوازيق والاعمدة والبلاطات للمسار العلوي.

3- جاري تنفيذ أعمال الاساسات (الخوازيق والقواعد) والاعمدة للمحطات بالمشروع.

4- جارى تقدم اعمال التسوية والاسوار فى ورشتي المشروع في ابو قير وكفر عبده كما تم البدء فى أعمال المباني والبنية الأساسية.

5- المشروع سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية كما سيساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة المستهدفة لمحافظة الإسكندرية

6- المشروع يهدف إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط وخاصة بعد إلغاء المزلقانات والعديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية، وكذلك استيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات والمساهمة في تخفيض الاختناقات المرورية بالإسكندرية، وخفض استهلاك الوقود حيث أن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة.

7- كما يهدف المشروع أيضًا إلى زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ساعة/اتجاه إلى 60.000 راكب/ساعة/اتجاه وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلي 100 كم/ساعة وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلي 2,5 دقيقة.

غلق وتشميع محل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحي الهرم (صور )

تمكن حي الهرم من ضبط محل دواجن شهير، لقيامه ببيع دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملة مكبرة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالجيزة.



وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع المحل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بعد التأكد من عدم صلاحية الدواجن المعروضة ومخالفتها للاشتراطات الصحية.



وتأتي هذه الحملة تنفيذًا لتعليمات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية، والتصدي بكل حزم لأي ممارسات تهدد سلامة المواطنين.

إعلان نتائج صفوف النقل بالابتدائية والإعدادية في جميع مدارس الجيزة غدا



أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة موعد إعلان نتائج صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بجميع مدارس المحافظة، اعتبارًا من غدٍ الأربعاء، وذلك في إطار الحرص على الشفافية وتيسير حصول أولياء الأمور على نتائج أبنائهم.



وأكدت المديرية أنه سيتم تعليق نتائج الامتحانات داخل المدارس في أماكن واضحة ومخصصة، تنفيذًا لتعليمات سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بما يضمن سهولة الاطلاع عليها دون عناء.



وأوضحت تعليم الجيزة أن هذا الإجراء يأتي في ضوء تعزيز التواصل الفعّال بين المدرسة والأسرة، وتهيئة مناخ من الثقة والوضوح، إلى جانب تمكين أولياء الأمور من متابعة المستوى التعليمي لأبنائهم بشكل مباشر.



وشددت المديرية على ضرورة وضع لوحات عرض النتائج في أماكن يسهل الوصول إليها، مثل المداخل الرئيسية للمدارس أو أماكن استقبال أولياء الأمور، مع الالتزام الكامل بـ الحفاظ على خصوصية الطلاب وسرية بياناتهم أثناء نشر النتائج.



ودعت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أولياء الأمور إلى التوجه إلى المدارس في المواعيد المحددة للاطلاع على النتائج، والتواصل مع إدارات المدارس للاستفسار عن أي ملاحظات تتعلق بأداء الطلاب، بما يسهم في دعم العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الطلاب.



الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية على هذه السواحل



حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية غدا الأربعاء، على سواحل مطروح والعلمين البحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح والعلمين والإسكندرية وتصل سرعة الرياح من 40: 60 كم / ساعة، ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5: 3.5 متر.



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاربعاء ويسود طقس مائل للدفء نهارا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الاحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري و السواحل الشمالية الغربية، على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة فى آخر الليل ، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 11

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 10

غاز مصر تحذر العملاء من عمليات نصب تتم عبر اتصالات ورسائل مشبوهة

حذرت شركة غاز مصر من خلال صفحتها الرسمية فيس بوك عملاءها من عمليات نصب تتم من خلال اتصالات ورسائل مشبوهة.



وطالبت بتوخي أقصى درجات الحذر وعدم التعامل أو الاستجابة لأي أشخاص أو جهات غير معروفة تدعي تمثيل شركات توصيل الغاز الطبيعي، سواء عبر الاتصالات الهاتفية أو الرسائل النصية أو من خلال وسائل التواصل المختلفة، أو عبر زيارات ميدانية غير معلنة مسبقًا.

وأكدت الشركة أن جميع طرق التواصل الرسمية تقتصر على الأرقام التليفونية المعلنة والمعتمدة، والقنوات الرسمية التابعة لها، مشددة على أن أي تواصل يتم خارج هذه الأطر لا يمثل الشركة ولا يُعتد به بأي شكل من الأشكال.

وحذرت غاز مصر من محاولات نصب واحتيال قد تقوم بها عناصر غير تابعة للشركة، سواء من خلال ادعاء تنفيذ أعمال تخص شبكات الغاز، أو طلب تحصيل مبالغ مالية بطرق غير قانونية، مؤكدة أن جميع أعمال التوصيل أو الصيانة تتم وفق إجراءات رسمية ومعلنة ومسبوقة بإخطارات واضحة.

وشددت الشركة على أنه لا يتم إرسال مندوبين إلا بعد إخطار مسبق ومعرّف رسمي، وأن أي تواصل خارج الأرقام المعلنة لا يمثلها، داعية العملاء إلى عدم الانسياق وراء مثل هذه المحاولات المشبوهة.

أخبار مصرهيئة الدواء: الانتهاء من ارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية للمصانع بحلول 29 يناير



أناب الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور تامر الحسيني نائب رئيس الهيئة، لرئاسة الاجتماع الموسع الذي عقدته الهيئة مع ممثلي غرفة صناعة الدواء، وعدد من قيادات شركات توزيع الأدوية، لمناقشة الموقف الحالي لتنفيذ القرار المنظم لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق المصري.



شهد الاجتماع حضور النائب الدكتور كريم بدر حلمي، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء، والدكتور يسري نوار، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء، والدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، إلى جانب عدد من قيادات شركات توزيع وتجارة الأدوية.

ناقش الاجتماع مستجدات الموقف التنفيذي لعمليات السحب، والتحديات المرتبطة بآليات التنفيذ على أرض الواقع، وسبل تعزيز التنسيق بين المصانع وشركات التوزيع، بما يضمن الالتزام الكامل بتنفيذ القرار وتحقيق مستهدفاته.

الالتزام الكامل بآليات السحب المعتمدة مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف المعنية



وأكد الدكتور تامر الحسيني، أن الهيئة تتعامل مع ملف الأدوية منتهية الصلاحية باعتباره أحد المحاور الأساسية لضبط منظومة تداول الدواء، مشددًا على أن الالتزام الكامل بآليات السحب المعتمدة مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف المعنية.

أوضح أن الهيئة لن تدخر جهدا ًفي متابعة التنفيذ على أرض الواقع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التخلص الآمن من المستحضرات منتهية الصلاحية، بما يحافظ على صحة المواطنين، ويعزز الثقة في سوق الدواء المصري، ويضمن استدامة توافر دواء آمن وفعال.

وقد تم التوافق بين الأطراف بالمنظومة الدوائية على الانتهاء من كافة إجراءات المبادرة من حيث ارتجاع كافة العبوات بالمبادرة من الموزعين إلى المصانع بنهاية الأسبوع الجاري في ٢٩ يناير؛ على أن تقوم المصانع بالانتهاء من الفرز والمراجعة بنهاية فبراير القادم؛ لموافاة شركات التوزيع بقيمة الاسترداد من قبل المصانع، ويتم تعويض شركات التوزيع للصيدليات وفقا للفرز على فواتير مارس وإبريل ٢٠٢٦.

وزير العدل يقرر نقل قسم التصديقات إلى مقره الجديد بالسيدة زينب

أصدر المستشار عدنان فنجري وزير العدل اليوم الثلاثاء، قرارًا بنقل قسم التصديقات التابع لقطاع شئون المحاكم، من مقره الكائن بديوان عام وزارة العدل بميدان لاظوغلى، إلى مقره الجديد بمجمع مصالح وزارة العدل أمام محطة مترو السيدة زينب -محافظة القاهرة.

يختص القسم بالتصديق على كافة الأحكام القضائية المدنية والتجارية، والأحكام الجنائية الباتة الصادرة من مختلف المحاكم، أو الأوراق الرسمية الصادرة من الجهات التابعة للوزارة بالاضافة الى إشهار الإسلام الصادر من لجنة الفتوى بالأزهر، وكافة المحررات الموثقة من مكاتب التصديق التابعة لوزارة الخارجية.

ومن المقرر أن يتم العمل بهذا القرار اعتبارًا من يوم الأحد الموافق أول فبراير.

