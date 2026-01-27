تعرف على أسعار السلع الأساسية بمنافذ كاري أون التابعة للتموين

18 حجم الخط

دخلت العلامة التجارية الحكومية الجديدة «كاري أون» التابعة لوزارة التموين سوق التجزئة الغذائية.

في خطوة تهدف إلى تعزيز ضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية بأسعار مدعومة، في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ويعتمد نموذج «كاري أون» على توفير السلع الأساسية بأسعار أقل من مثيلاتها في السوق الخاص، مع التركيز على المنتجات المحلية، إضافة إلى توزيع بعض السلع عبر منظومة البطاقات التموينية، بهدف خلق توازن سعري يساهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين.

ووفق بيانات وزارة التموين، يبلغ عدد البطاقات التموينية نحو 23 مليون بطاقة، يستفيد منها حوالي 64 مليون مواطن شهريًا، فيما تغطي شبكة المنافذ الحكومية نحو 40 ألف منفذ ومجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية.

اسعار اللحوم بكاري أون

في قطاع اللحوم، توفر «كاري أون» منتجات طازجة، أبرزها اللحوم السودانية، بسعر 310 جنيهات للكيلو، مقارنة باللحوم البلدية في بعض المتاجر الخاصة التي تصل إلى 325 جنيهًا للكيلو.

ويقتصر التوسع الحالي لـ«كاري أون» على أربعة فروع متخصصة فقط، تشمل اللحوم والأسماك والسلع الغذائية، في نموذج يعتمد على التخصص بدل الانتشار الكمي الواسع.

في حين يصل سعر زجاجة الزيت الـ700 مللي بـ64 جنيه بمنافذ كاري اون، بينما يتيتم طرحها بالسوق الخارجي الى 74 جنيه

وفي هذا الإطار، قال علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن فلسفة «كاري أون» تقوم على تقديم تجربة تسوق منظمة تنافس السوق الخاص، وليس مجرد توفير سلع بأسعار منخفضة.

من جانبه، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، أن الوزارة تعمل على تطوير المنافذ الحكومية من خلال أنظمة دفع حديثة وبرامج ولاء، مع اتباع سياسة «الربح المقبول والمدروس» لضمان استدامة السلع وتكوين احتياطي استراتيجي يكفي احتياجات السوق لمدة تصل إلى ستة أشهر.

وأشار فاروق إلى أن هذه المبادرة تأتي استكمالًا لمبادرات الوزارة لضبط الأسواق وتعزيز استقرار الأسعار، بما يحقق هدف الدولة في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة وجودة مناسبة.

