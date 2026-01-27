وزير العدل يقرر نقل قسم التصديقات إلى مقره الجديد بالسيدة زينب

18 حجم الخط

أصدر المستشار عدنان فنجري وزير العدل اليوم الثلاثاء، قرارًا بنقل قسم التصديقات التابع لقطاع شئون المحاكم، من مقره الكائن بديوان عام وزارة العدل بميدان لاظوغلى، إلى مقره الجديد بمجمع مصالح وزارة العدل أمام محطة مترو السيدة زينب -محافظة القاهرة.

يختص القسم بالتصديق على كافة الأحكام القضائية المدنية والتجارية، والأحكام الجنائية الباتة الصادرة من مختلف المحاكم، أو الأوراق الرسمية الصادرة من الجهات التابعة للوزارة بالاضافة الى إشهار الإسلام الصادر من لجنة الفتوى بالأزهر، وكافة المحررات الموثقة من مكاتب التصديق التابعة لوزارة الخارجية.



ومن المقرر أن يتم العمل بهذا القرار اعتبارًا من يوم الأحد الموافق أول فبراير.

