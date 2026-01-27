الثلاثاء 27 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير العدل يقرر نقل قسم التصديقات إلى مقره الجديد بالسيدة زينب

وزير العدل
وزير العدل
18 حجم الخط
ads

 أصدر المستشار عدنان فنجري وزير العدل اليوم الثلاثاء، قرارًا بنقل قسم التصديقات التابع لقطاع شئون المحاكم، من مقره الكائن بديوان عام وزارة العدل بميدان لاظوغلى، إلى مقره الجديد بمجمع مصالح وزارة العدل أمام محطة مترو السيدة زينب -محافظة القاهرة.

يختص القسم بالتصديق على كافة الأحكام القضائية المدنية والتجارية، والأحكام الجنائية الباتة الصادرة من مختلف المحاكم، أو الأوراق الرسمية الصادرة من الجهات التابعة للوزارة بالاضافة الى إشهار الإسلام الصادر من لجنة الفتوى بالأزهر، وكافة المحررات الموثقة من مكاتب التصديق التابعة لوزارة الخارجية.


ومن المقرر أن يتم العمل بهذا القرار اعتبارًا من يوم الأحد الموافق أول فبراير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المستشار عدنان فنجري وزير العدل محافظة القاهرة محطة مترو السيدة زينب وزارة العدل
ads

الأكثر قراءة

مصر تعرب عن تعازيها وتضامنها مع الولايات المتحدة في ضحايا العاصفة الثلجية

زينة تثير الجدل عبر منشور على إنستجرام: "باركوا لأبو الولاد اتجوز المساعدة بتاعته"

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية على هذه السواحل غدا

طقس الغد، أتربة ورمال على القاهرة الكبرى والصعيد

منطقة الإسكندرية الأزهرية تعلن انتهاء أعمال تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية

ضبط كميات كبيرة من الجبن منتهية الصلاحية داخل مخزن غير مرخص بالإسكندرية

الفيدرالي الأمريكي يحسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعات 2026، غدا

سميح ساويرس يكشف صفات شقيقيه نجيب وناصف (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز السائب يسجل 27 جنيها بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث، فضل قيام الليل و10 أعمال تساويه

لماذا كان يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم؟

تعرف على ميزة ليلة النصف من شعبان هذا العام

المزيد
الجريدة الرسمية