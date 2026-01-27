إعلام عبري: أمريكا تعطي الضوء الأخضر للحكومة السورية للسيطرة على السويداء

18 حجم الخط

ذكرت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، نقلا عن مسؤول سوري مهتم بالشأن العسكري قوله إن دمشق تعمل بدعم أمريكي للسيطرة على محافظة السويداء في جنوب سوريا.

إعلام إسرائيلي: ضوء أخضر أمريكي للحكومة السورية للسيطرة على السويداء



وأكد التقرير أن هذا يعني أن واشنطن تدعم تحركات الرئيس السوري أحمد الشرع في هذا الاتجاه.

وأضاف المسؤول السوري أن دمشق تتصرف في الآونة الأخيرة بطريقة واثقة تدل على وجود تنسيق مع الولايات المتحدة.

وأشار التقرير إلى أن الدعم الأمريكي مشروط "بعدم المساس بالأمن القومي الإسرائيلي"، معتبرا أن تل أبيب مع ذلك "لا تشعر بالارتياح" إزاء هذا الدعم.

ونقلت القناة عن المسؤول السوري قوله إن الحكومة السورية لم تتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن السويداء، موضحا أن "هذا سيحدث عاجلا أم آجلا، ونأمل في أن يتم ذلك من خلال الحوار والتفاهم".

الدعم الأمريكي للحكومة السورية

وفي سياق متصل، ذكرت القناة أن إسرائيل أوضحت خلال مفاوضات مع سوريا اشتراطها بندا يسمح لها بتقديم دعم مباشر لأهالي السويداء من الدروز، وهو شرط اعتبرته "أساسيا" لحماية مصالحها الاستراتيجية. وأفادت بأن الأمريكيين أخذوا هذا البند في الاعتبار عند وضع شروطهم.

وأشار التقرير إلى أن الانطباع في تل أبيب هو أن الولايات المتحدة "لا تقبل الموقف الإسرائيلي كما هو، وتحجمه إلى الحد الأدنى"، وتريد لإسرائيل أن تكون جاهزة لحماية الدروز "فقط إذا تعرضوا لاعتداءات مباشرة". وأضافت القناة أن الأمريكيين يؤيدون مطلب إسرائيل بعدم السماح بوقوع مجازر أخرى ضد الدروز.

