أمين رابطة المصنعين يرد على معلومات خاطئة بشأن السيارات الكهربائية (فيديو)

18 حجم الخط

أكد المهندس خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات ان ما أثير عن السيارات الكهربائية شائعات وليس حقيقة.



وقال فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم" إن السيارة الكهربائية عملية وموفرة جدا وتقلل تكلفة التشغيل بنسبة تصل لـ 60% من السيارات العادية التي تعمل بالوقود.



وأضاف أن الصين على سبيل المثال تنتج كميات ضخمة جدًا من السيارات الكهربائية وهذا دليل على إن العالم كله يسير في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن ما يتردد عن شحن البطارية وأنها تأخذ وقتا طويلا، فهذا الحديث قديم، لأن المحطات المتخصصة بتشحن العربية في مدة من عشرين لثلاثين دقيقة فقط.



وأوضح: " هناك عربيات تقطع مسافة ألف أو ألف ومائتين كيلومتر بالشحنة الواحدة وهناك أنواع أخرى يكون فيها موتور بنزين وظيفته يشحن البطارية وهى تسير على الطريق لضمان عدم توقفها".

ونصح بشراء السيارات العادية لأسباب منها أن البنية التحتية ومحطات الشحن غير منتشرة في كل مكان بشكل كافي وهذا يحتاج لعام كامل، لكي تكون متوفرة بشكل كامل"، موضحا: " السيارة الكهربائية ستكون خيار اقتصادي وممتاز جدًا لإنها هي سيارة المستقبل بلا جدال".

وعن إمكانية تحويل العربيات العادية لسيارات كهربائية قال إنه من الممكن ذلك ولكن صعب، وتكلفته مرتفعة، خاصة في السيارات الملاكي لإنك تضطر تغير أرضيتها لكي يتم وضع البطارية، والتى تمثل 60 % من ثمنها، وعمرها الافتراضي يصل إلى 10سنوات.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.