18 حجم الخط

كشفت القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم) اليوم الثلاثاء عن إجراء تدريبات عسكرية لأيام عديدة في الشرق الأوسط، بهدف إظهار الجاهزية على نشر وصيانة الطائرات القتالية في منطقة مسؤوليتها.

القوات الأمريكية تجري مناورات عسكرية في الشرق الأوسط

وقالت سنتكوم في بيان صحفي: "ستجري القوة الجوية التاسعة مناورات قتالية متعددة الأيام لإظهار الجاهزية على نشر وتوزيع وصيانة الطائرات القتالية في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية".

وتستهدف المناورات تدريب نشر الأفراد والطائرات بسرعة، وتوفير الإمدادات بكفاءة مع الحد الأدنى من التواجد، وتنسيق القوى متعددة الجنسيات عبر منطقة واسعة في نطاق مسؤولية "سينتكوم"، وفقا للبيان.

استعدادات أمريكية لضربة على إيران

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، نقلت مجلة "War Zone" عن مصدر عسكري أن الجيش الإسرائيلي يترقب احتمال هجوم من الولايات المتحدة على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة.

كما أعلنت "سينتكوم"، أمس الاثنين، عن وصول مجموعة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" إلى منطقة مسؤوليتها في المحيط الهندي.

وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 22 يناير الجاري أن سفن البحرية الأمريكية تتجه "تحسبا لأي طارئ" نحو إيران. وقبل ذلك، لم يعط إجابة محددة عن سؤال حول ما إذا كان خيار التدخل العسكري في إيران قد تم إلغاؤه، مكتفيا بجواب غامض بأنه لا يستطيع التكهن بالمستقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.