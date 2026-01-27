ولي العهد السعودي يكشف موقف المملكة من مجلس السلام في غزة

18 حجم الخط

أكد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التزام المملكة العربية السعودية بدعم مهمة «مجلس السلام في غزة»، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء النزاع وتحقيق الاستقرار في القطاع.

دعم سعودي لمجلس السلام بوصفه هيئة انتقالية لإنهاء النزاع في قطاع غزة

وأوضح مجلس الوزراء أن دعم المملكة العربية السعودية لمجلس السلام يأتي انطلاقًا من اعتباره هيئة انتقالية تهدف إلى إدارة المرحلة المقبلة في قطاع غزة، والعمل على إنهاء النزاع القائم، بما يساهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وتهيئة الظروف لحل سياسي مستدام.

المجلس مبادرة دولية دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تشكيلها

وأشار البيان إلى أن مجلس السلام في غزة جاء بناءً على دعوة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دعا إلى تشكيل هذا المجلس وتأسيسه كإطار دولي جامع، يضم قادة وزعماء العالم، من أجل تنسيق الجهود الدولية للتعامل مع الأزمة في غزة.

مشاركة دولية واسعة مرتقبة لدعم مسار السلام والاستقرار

مجلس السلام في غزة يسعى إلى حشد دعم دولي واسع، سياسيًا وإنسانيًا وأمنيًا، لضمان نجاح المرحلة الانتقالية، ومنع تجدد النزاع، وتهيئة الأوضاع لإعادة الإعمار وتحسين الأوضاع المعيشية في القطاع.

الموقف السعودي يؤكد أولوية الحلول السياسية وحماية المدنيين

ويعكس موقف المملكة العربية السعودية – وفق البيان – تمسكها بضرورة تغليب الحلول السياسية، وحماية المدنيين، ودعم أي مبادرات جادة تسهم في إنهاء النزاع في غزة، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

