طلب إحاطة لـ4 وزراء بشأن معاناة المتعاقدين بمراكز الشباب والأندية

18 حجم الخط

وجه النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى الدكتور المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية،و محمد جبران، وزير العمل، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن عدم تثبيت المتعاقدين بمحاضر مجالس إدارة مراكز الشباب والأندية.

معاناة المتعاقدين في مراكز الشباب والأندية

وأشار النائب، إلى أنه يعاني المتعاقدون بمحاضر مجلس إدارة مراكز الشباب والأندية، من تأخر إجراءات تثبيتهم، رغم مرور سنوات على عملهم وتقديمهم لكافة المستندات المطلوبة، والتي تشمل المحاضر الرسمية لمجالس الإدارة، والموقف المالي المعتمد.

اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاع العاملين في مراكز الشباب والأندية

وأكد عضو مجلس النواب، أنه صدر الكتاب الدوري رقم (47) لسنة 2021 عن وزارة التنمية المحلية بتاريخ 25 أبريل 2021، والموجّه إلى المحافظين، والذي أكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاع هؤلاء العاملين.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه أفادت وزارة الشباب والرياضة بأنه قد تم نقل ملفات العاملين بالكامل إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمراجعتها خلال شهر، واتخاذ اللازم لاتمام تعاقد هذه الفئة من العاملين مع وزارة الشباب والرياضة، إلا أن الوضع ما زال معلقا.

معاناة المتعاقدين مع مراكز الشباب

وقال النائب: لا يزال المتعاقدين بمحاضر مجلس إدارة مراكز الشباب والأندية يعانون من غياب الأمان الوظيفي والتجاهل الإداري، رغم كونهم أحد أعمدة العمل بمراكز الشباب والأندية.

وقال: انتهينا خلال الفصل التشريعي الثاني بتوصية في لجنة الشباب والرياضة، تلزم الحكومة بدراسة التعاقد مع هؤلاء العاملين إما أن يكون مع المديريات أو الوزارة، وتوفير اعتماد مالي لهم، وهو الأمر الذي لم يتم التوصل فيه إلى قرار حتى الآن، رغم كونه خطوة جادة في سبيل الحل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.