الصين تتعهد بدعم كوبا في مواجهة التهديدات الأمريكية

الصين، تعهدت الصين بتقديم الدعم والمساعدة إلى كوبا، لمواجهة ما وصفته بـ«التهديدات والضغوط الأمريكية»، وذلك في أعقاب التطورات الأخيرة في فنزويلا واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، وما تبعها من تصعيد سياسي في أمريكا اللاتينية.

بكين تؤكد وقوفها إلى جانب كوبا في مواجهة الضغوط الخارجية

وأكدت وزارة الخارجية الصينية أن بكين تقف إلى جانب كوبا في الدفاع عن سيادتها واستقلالها، مشددة على أن الصين ستواصل دعمها السياسي والاقتصادي لهافانا في مواجهة أي محاولات لفرض ضغوط خارجية أو التدخل في شؤونها الداخلية.

الصين تندد بالسياسات الأمريكية تجاه كوبا وتصفها بالتصعيدية

وندّدت الصين بما وصفته بـ«الضغوط المتواصلة» التي تمارسها الولايات المتحدة على كوبا، معتبرة أن هذه السياسات تزيد من حدة التوتر وتفاقم الأزمات، ولا تسهم في تحقيق الاستقرار أو الحلول السياسية في المنطقة.

مخاوف من اتساع رقعة التوتر في أمريكا اللاتينية

ويأتي الموقف الصيني في ظل تصاعد المخاوف من اتساع رقعة التوتر في أمريكا اللاتينية، خاصة بعد التطورات المتلاحقة في فنزويلا، وما قد يترتب عليها من إعادة رسم لمعادلات النفوذ الإقليمي والدولي.

دعم صيني متجدد لحلفائها في مواجهة الضغوط الغربية

ويعكس الموقف الصيني تجاه واشنطن – وفق مراقبين – تمسك بكين بدعم حلفائها التقليديين في المنطقة، في مواجهة الضغوط الأمريكية، ضمن سياق أوسع من التنافس الدولي المتصاعد بين بكين وواشنطن على النفوذ العالمي.

في وقت سابق، قالت صحيفة «بوليتيكو»،: إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس فرض حصار بحري على كوبا لحرمانها من واردات النفط.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ذكر الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل، أن بلاده تتعرض لهجمات من قبل الولايات المتحدة منذ 66 عاما، وهي مستعدة للدفاع عن نفسها حتى آخر قطرة دم.

