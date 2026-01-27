الصحة الفلسطينية: 20 ألف مريض ينتظرون السماح لهم بالسفر للعلاج خارج غزة

18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء، أن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، حذرت من أن استمرار إغلاق معبر رفح أمام حركة المرضى والجرحى يهدد حياتهم.

20 ألف مريض ينتظرون السماح لهم بالسفر للعلاج خارج غزة

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن هناك حوالي 20 ألف مريض يحملون تحويلات طبية مكتملة وينتظرون السماح لهم بالسفر للعلاج خارج القطاع.



وأضافت، أن 440 حالة مصنفة كحالات إنقاذ حياة، فيما توفي 1268 مريضا أثناء انتظارهم السماح بالسفر، لافتة إلى أن مرضى الأورام من بين الفئات الأكثر تضررا نتيجة نقص الأدوية والخدمات التخصصية والخدمات التشخيصية.

ووفق البيان، يضم سجل الانتظار العاجل نحو أربعة آلاف مريض سرطان، إضافة إلى 4500 طفل لديهم تحويلات طبية، بينما لم يتمكن سوى 3100 مريض من مغادرة القطاع منذ إغلاق المعبر في 7 مايو 2024.

وأشارت إلى أن نقص الأدوية والمستهلكات الطبية وخروج معظم الخدمات التخصصية عن الخدمة وتدمير البنى التحتية في المستشفيات، فاقم من قوائم الانتظار للعلاج بالخارج.

وشددت في بيانها على أن فتح معبر رفح وتسهيل خروج المرضى والجرحى وانسيابية دخول الإمدادات الطبية الضرورية، هو الملاذ الأخير والوحيد أمام هؤلاء المرضى.



وكانت إسرائيل قد أعلنت الأحد موافقتها على فتح معبر رفح بشكل محدود لعبور الأفراد فقط ضمن آلية رقابة إسرائيلية كاملة، وذلك وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأوضح البيان أن القرار جاء في إطار الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأن فتح المعبر مشروط بإعادة جميع الرهائن الإسرائيليين الأحياء، وبذل جهود لتحديد أماكن جثامين القتلى منهم.

