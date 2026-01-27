محافظة الإسكندرية تطلق مبادرة "أنا متعلم مدى الحياة"

18 حجم الخط

أعلنت محافظة الإسكندرية عن إطلاق مبادرة "أنا متعلم مدى الحياة"، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، ومعهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة (UIL).

وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتعليم لعام ٢٠٢٦، وتحت رعاية الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية

مبادرة أنا متعلم مدى الحياة

وتهدف المبادرة إلى ترسيخ مفهوم التعلم المستمر باعتباره حقًا أساسيًا لجميع المواطنين، ودعم أنماط التعلم النظامي وغير النظامي، وتعزيز الابتكار وبناء المهارات اللازمة لمواكبة متطلبات العصر، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد،

محافظ الإسكندرية، أن المبادرة تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية للاستثمار في الإنسان، والعمل على تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لإتاحة فرص التعلم المستدام للجميع، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى إلى تعزيز مكانة الإسكندرية كنموذج رائد في دعم المبادرات التعليمية، انطلاقًا من دورها التاريخي كمدينة للعلم والمعرفة.

نشر ثقافة التعلم المستمر

وأوضح المحافظ أن المبادرة تستهدف نشر ثقافة التعلم المستمر داخل المجتمع، وتشجيع شركاء العمل على تبني برامج وسياسات تضمن إتاحة فرص التعليم للجميع، وتمكين كافة أطياف المجتمع من اكتساب مهارات المستقبل، وتحفيز المواطنين على تطوير مهارات جديدة، مؤكدًا أهمية التكامل والتنسيق بين مختلف القطاعات لتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة.

وتُعد مبادرة "أنا متعلم مدى الحياة" إحدى الحملات العالمية التي أطلقها معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى التأكيد على أن التعلم لا يقتصر على المراحل الدراسية التقليدية، بل يمتد ليشمل التعلم المجتمعي والمهني والرقمي على مدار حياة الإنسان، بما يعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بشكل مستدام.

وتقوم المبادرة على إشراك الأفراد والمؤسسات والمجتمعات في تبني هوية التعلم المستمر، من خلال مشاركة المواطنين من مختلف الأعمار لقصصهم وتجاربهم التعليمية، وإبراز أهمية اكتساب المعرفة والمهارات بشكل دائم، بما يسهم في تحويل التعلم من مفهوم نظري إلى ثقافة يومية وممارسة مجتمعية فاعلة.

ويأتي إطلاق المبادرة استجابة للتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، والتي تتطلب تطوير المهارات بصورة مستمرة، سواء في مجالات التكنولوجيا وسوق العمل أو في مناحي الحياة اليومية، كما تندرج ضمن حزمة من الأنشطة التي ينفذها معهد اليونسكو لدعم بناء سياسات وطنية للتعلم مدى الحياة، وتعزيز شبكات مدن التعلم.

وتستهدف المبادرة مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك الأطفال والشباب، والنساء والفتيات، وكبار السن، وذوي الهمم، والعاملين في القطاعات الحرفية والمهنية، والمجتمعات المحلية في المدن والقرى، والباحثين عن تنمية مهاراتهم، إلى جانب المؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني، مع التأكيد على إشراك الجميع دون تمييز على أساس العمر أو الخلفية التعليمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.