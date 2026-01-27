تفاصيل استقبال وزير البترول في مجلس الشيوخ

18 حجم الخط

استقبل اليوم المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار تعزيز التعاون والتواصل بين مؤسسات الدولة.

استقبال وزير البترول في مجلس الشيوخ

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد العوضي والمستشار فارس سعد، وكيلا مجلس الشيوخ، المستشار الدكتور أحمد عبد الغني، الأمين العام للمجلس، المستشار عمرو يسري، المستشار القانونى لرئيس المجلس، واللواء محمد حسن، أمين عام وزارة البترول.

وزير البترول يهنئ رئيس مجلس الشيوخ بالمنصب

وفي بداية اللقاء، قدّم وزير البترول التهنئة لرئيس مجلس الشيوخ بمناسبة توليه رئاسة المجلس، معربًا عن تقديره للدور الوطني الذي يقوم به المجلس في دعم العملية التشريعية وترسيخ دولة القانون، متمنيًا لرئيس المجلس التوفبق فى أداء مهامه خلال المرحلة المقبلة.

دور مجلس الشيوخ الوطني الداعم للاستثمار

كما أعرب وزير البترول، عن تقديره للدور الوطنى الهام الذى يقوم به مجلس الشيوخ فى دعم العملية التشريعية، ومساندة جهود الدولة فى مختلف القطاعات وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار.



ومن جانبه، أكد المستشار عصام فريد، حرص مجلس الشيوخ، على استمرار التنسيق والتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، بما يسهم في دعم خطط التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، خاصة في قطاع الطاقة.

جهود تطوير قطاع الطاقة

وأشاد بالجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير قطاع البترول وتحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

