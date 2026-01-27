يغيب عن 8 مباريات، إصابة قوية تضرب نجم مانشستر يونايتد وغيابه 10 أسابيع

18 حجم الخط

تعرض نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لصدمة قوية بسبب غياب نجمه الدنماركي باتريك دورجو عن الملاعب لمدة تصل إلى 10 أسابيع، إثر إصابة في أوتار الركبة تعرض لها خلال مواجهة آرسنال الأخيرة.

إصابة دورجو في مباراة آرسنال

وتعرض اللاعب الدنماركي، البالغ من العمر 21 عاما، للإصابة قبل 10 دقائق من نهاية مباراة مان يونايتد التي انتهت بالفوز (3-2) على آرسنال، يوم الأحد الماضي، حيث اضطر لمغادرة الملعب متأثرًا بآلامه.

وكان دورجو قدم أداءً مبهرًا على ملعب "الإمارات"، وكلله بتسجيل هدف رائع منح به التقدم لفريقه بنتيجة (2-1)، قبل أن يشعر بآلام في أوتار الركبة أثناء ملاحقته لركة طويلة في الدقائق الأخيرة، ليخرج من الميدان بعد تلقي العلاج الأولي.

تفاصيل إصابة دورجو ومدة غيابه

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، لا يزال الجهاز الطبي لفريق مانشستر يونايتد يقيم حجم إصابة دورجو، لكن التقديرات الأولي تؤكد غياب اللاعب لمدة 10 أسابيع.

تعليق مدرب مانشستر يونايتد على إصابة دورجو

من جانبه، أعرب مايكل كاريك، المدير الفني المؤقت للفريق، عن أمله في البداية بأن تكون الإصابة مجرد "تشنج عضلي" وليس إصابة خطيرة، حيث صرح يوم الأحد قائلًا: "لقد خرج من الملعب ومن الواضح أننا نأمل أن يكون مجرد تشنج بسيط، وليس أسوأ من ذلك".

وأضاف كاريك صاحب الـ44 عامًا: "في هذه المرحلة، من الصعب الجزم بالأمر، لذا سيتعين علينا الانتظار ورؤية ما سيحدث، نأمل ألا تكون الإصابة سيئة للغاية".

8 مباريات يغيب عنها دورجو

وفي حال تأكد غياب الدنماركي لمدة 10 أسابيع، سيفتقد مانشستر يونايتد خدمات اللاعب في مبارياته الثماني المقبلة، والتي تشهد مواجهات قوية أمام أندية أستون فيلا، ونيوكاسل، وتوتنهام.

