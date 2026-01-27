تأجيل استئناف المتهمين بقتل نجل سفير سابق على حكم إعدامهما لـ 22 فبراير

18 حجم الخط

قررت محكمة جنايات مستأنف الجيزة تأجيل الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل وسرقة نجل سفير سابق داخل مسكنه بمدينة الشيخ زايد، على حكم إعدامهما إلى جلسة 22 فبراير المقبل.

وخلال جلسات محكمة أول درجة قال رئيس النيابة في مرافعته: إن القضية تظهر بوضوح الدور المدمر للطمع والحقد، حيث دفع المتهمين الأول والثاني شابين في مقتبل العمر، كان يفترض بهما أن يكونا باحثين عن العلم، إلى ارتكاب جريمة بشعة، فقد دفعهما اليأس والإحباط إلى البحث عن ثروة سريعة بأي وسيلة، حتى لو تطلب الأمر التضحية بحياة إنسان.

وأضاف رئيس النيابة، أن المتهم الثالث استغل الفرصة لخدمة مصالحه الشخصية، حيث قام بإخفاء الأدلة ومحاولة التغطية على الجريمة، يدل ذلك على مدى استعداد بعض الأشخاص للتضحية بأي شيء لتحقيق مكاسب مادية، حتى لو تطلب الأمر ارتكاب جريمة بشعة.

واستكمل: دفعت هذه الرغبات المريضة بالجناة إلى ارتكاب جريمة بشعة، حيث فقدوا إنسانيتهم واستعدادهم للتضحية بأي شيء لتحقيق أهدافهم، إن هذه الجريمة هي نتيجة طبيعية لغياب القيم الأخلاقية وانتشار الفساد في المجتمع، والجناة الذين ارتكبوا هذه الجريمة هم مثال واضح على تأثير الطمع والجشع على الإنسان، حيث قادهم ذلك إلى ارتكاب أفعال مستهجنة تتنافى مع القيم الأخلاقية والدينية.

اعترافات المتهمين بقتل نجل سفير سابق

واعترف المتهمان بقتل نجل سفير مصري سابق بأنهما استخدما صاعقًا كهربائيًّا لصعق المجني عليه قبل طعنه بسبب قوته الجسدية.

وقال المتهمان، إن المجني عليه كان يتمتع بقوة جسدية هائلة وفكرا في طريقة لشل مقاومته فاستخدما صاعقًا كهربائيًّا لصعقه قبل أن ينهالا عليه بالطعنات مرددين: "لو مسكنا كان هيفرمنا".

وكشف المتهمان عن تفاصيل الجريمة البشعة في اعترافاتهما، حيث قال المتهم الأول إنه كان يشاهد ابن السفير السابق دائمًا، والتقاه عدة مرات وخرج معه في نزهة "سفاري" بسيارة فارهة له ما زاد طمعه فيه بسبب أحواله الميسورة حتى وضع خطة مع صديقه لكيفية التسلل إلى شقة المجني عليه بالطابق الرابع مزودة بشرفة "تراس" قريب من سطح العقار الذي يسكن به المتهم، ظل المتهمان يراقبان المجني عليه لفترة حتى علما مواعيد خروجه وعودته ونومه خاصة أنه كان يسهر لأوقات متأخرة حتى حددا ساعة الصفر لتنفيذ الجريمة.

