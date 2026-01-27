مصر تنافس على المركز الأول في صادرات الملابس بأفريقيا بـ 3.4 مليار دولار

18 حجم الخط

تنافس مصر من خلال صادرات قطاع الملابس الجاهزة على المركز الأول في القارة الإفريقية، بعد أن حققت صادرات القطاع 3.4 مليار دولار خلال 2025 مقابل 2.8 مليار دولار في عام 2024، لتصبح مصر من أكبر مصدري الملابس في القارة الأفريقية.

وأشار تقرير المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إلى أن صادرات مصر تجاوزت صادرات أكبر المصدرين في قارة إفريقيا، والدول العربية في ظل المساعي الكبرى التي تقوم بها مصر لتعميق صناعة الملابس الجاهزة لتصبح مصر قاعدة صناعية قوية في أفريقيا.

ومن جانبه كشف المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن قفزة الصادرات 22% خلال عام 2025، دون دخول الإنتاج الجديد للاستثمارات الأجنبية التي استطاعت مصر جذبها خلال عام ٢٠٢٥ وجارى العمل علي تنفيذها بالبلاد، والتي قد يظهر آثارها في أرقام الصادرات على مدار عامي 2026-2027.

وتوقع "مرزوق" أن ترتفع صادرات القطاع بأكثر من مليار دولار خلال العام الجاري، ليصل إجمالي صادرات الملابس الجاهزة المصدرة من مصر 4.4 مليار دولار لأول مرة في تاريخ القطاع، وهو ما يكشف عن نمو غير مسبوق في صناعة الملابس الجاهزة.

وأضاف رئيس المجلس، أن هذه المؤشرات والأرقام الإيجابية تأتي في إطار خطة محكمة يقوم عليها المجلس التصديري للملابس الجاهزة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، وإنهاء العوائق التي تحول دون تنمية القطاع الصناعي.

وشدد على أن الحكومة نجحت في الفترة الأخيرة في توفير آلاف من قطع الأراضي الصناعية الجاهزة للاستثمار، وتزامن مع ذلك تبسيط الإجراءات الجمركية، وبرنامج قوي لدعم وتنمية الصادرات، وخلق مناخ جاذب للاستثمار، الأمر الذي وفر بيئة ملائمة للقطاع الصناعي والتصديري.

وأكد أنه خلال الأعوام الثلاثة المقبلة سيكون قطاع الملابس الجاهزة على أعتاب طفرة تصديرية لم يشهدها في أي وقت سابق، مع دخول الإنتاج الجديد سواء عبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو من خلال التوسعات التي يقوم بها المستثمرين المصريين.

وأشار إلى أن مصر استغلت الطاقة الإنتاجية القصوى المتاحة والعمل على التطوير المستمر في القطاع واستخدام الخامات ذات الجودة العالية مع مراعاة البعد البيئي والاعتماد على الاقتصاد الدائري.

