الأضخم في تاريخ المحافظة، اليوم قطع الكهرباء عن 150 منطقة بمدينة كفر الشيخ

أعلن قطاع كهرباء كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن محول رقم 5 بمحطة محولات كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026، لإجراء أعمال الصيانة اللازمة.

وأوضح أنه سوف يتم فصل التيار الكهربائي اليوم الثلاثاء الموافق 27 يناير من الساعة 6:00 صباحًا حتى الساعة 8:00 صباحًا.

وأكدت أن فصل الكهرباء جاء بناء على الإشارة الواردة إلينا من قطاع كهرباء كفر الشيخ بشأن طلب الشركة المصرية لنقل الكهرباء بفصل محول رقم (٥) من محطة محولات كفر الشيخ.

وأشارت إلى أن المناطق المتأثرة بالفصل جاءت كالتالي:



مستشفى العبور - مركز تدريب الأرز - تحسين المحاصيل - الذرة الشامية - عمارات الثلاجة امام زهدي - منطقة زهدي - القانونيين بجوار تقسيم زهدي - السلخانة - منطقة البنوك - المحاربين الجديدة - منطقة بيع المصنوعات - منطقة المزلقان - منطقة الثقافة القديم - مديرية الأمن - مجلس الدولة - أبراج الأحرار - الرقابة الإدارية - الرمد الجديد - تقسيم السلام - مديرية الكهرباء - المعهد الديني -مدرسة الزراعة - مدرسة الصنايع بنات - اسكان الشباب - عمارات المهندسين امام صنعاء - منطقة صنعاء - مدرسة عزت الشافعي - منطقة الشيخة زهرة بميت علوان - منطقة المناسبات - أول شارع الخليفة - مستشفى الخياط - مدرسة السعيدية الاعدادية بنات الجديدة - مدرسة التجريبية - مدرسة الزهراء - مدرسة مصطفى سمير بدوي - منطقة الفردوس بالقنطرة - منطقة سور محطة المحولات خلف محطة المحولات - منطقة التوبة بالقنطرة - منطقة النادي بالقنطرة - منطقة المعمل بالقنطرة.

كما شملت أيضا " تقسيم النيابة الادارية تقسيم قضايا الدولة - الاطباء - القانونيين - تقسيم النقل والبضائع - تقسيم الضرائب - مستشفى الزهراء - برج بحري - منطقة الأزهر - منطقة ميت علوان امام مدرسة شهيد السلام الثانوية - مدرسة شهيد السلام الثانوية - بنك الدم - مديرية الصحة - المنطقة السكنية بجوار الرمد القديم - الرمد القديم - الرقابة الإدارية - الرمد الجديد - التأمينات والمعاشات - محطة مجاري بجوار الـ ٤٧ عمارة - منطقة الفكرية بجوار سوق ميت علوان - امتداد شارع الخليفة - كنيسة القديسة دميانا - منطقة الكنيسة بتقسيم ٢ - شارع ابراهيم المغازي - منطقة المعلمات (تقسيم (۱) - مدرسة الفكرية - منطقة المدرسة بالقنطرة - منطقة سور المحولات على شارع البحر - كوبري المرور - منطقة الصوالحة - محطة صرف الصوالحة - جامعة رفعت الشريف - مستشفى شرابي - برج شرابي - تقسيم الشرطة - مستشفى الكبد - برج عمرو بن العاص - برج هنداوي - برج عابوه - الكوثر ا.ب - علي بن ابي طالب أ.ب - الفرقان -عمارة 1 الأوقاف - عمارة ٢٧ عمارات الأوقاف - برج الهدى - برج دراز - برج الحرية - محطة السكة الحديد - الاحوال المدنية منطقة التفليش بسخا - المخابرات - برج ٤ بسخا.

وضمت قائمة المناطق المتأثرة بفصل الكهرباء:" محطة مجاري 7 بجوار التفتيش - منطقة الكنيسة - كنيسة العذراء مريم -منطقة السقا - مدرسة المعادن - المنطقة السكنية بجوار مدرسة المعادن - حي الشهداء - معامل كلية الزراعة - منطقة عامر بسخا -كلية الهندسة - ابراج مكة - الشهر العقاري - عمارات مجلس المدينة بطريق الحمراوي - منطقة المدرسة بسخا - الغربلة القديم والجديد - محطة التربية الحيوانية بسخا - محطة المجاري القديمة بسخا - ابراج مدح الجبالي - ابراج المحافظة - ابراج أرض المصنع - تقسيم النيابة العامة - تقسيم المحاسبين - تقسيم المحافظين - برج زيدان - تقسيم الكناريا - محطة المياه الرئيسية أمام المرور".

