الإثنين المقبل، تيسير فهمي تكشف أسباب غيابها عن الشاشة ببرنامج واحد من الناس

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، في حلقة فنية خاصة في التاسعة والنصف مساء الإثنين المقبل، على قناة الحياة، الفنانة تيسير فهمي ويُعد ذلك أول ظهور لها تليفزيونيا بعد غيابها الطويل.

وتكشف الفنانة القديرة تيسير فهمي لأول مرة أسباب غيابها عن الشاشة وتجيب عن السؤال الملح هل تفكر في العودة وهل قرار العودة بيدها، خاصة أن آخر عمل شاركت به كان في عام ٢٠١٢ وهو مسلسل ”بفعل فاعل" وهل ستوافق إن عرض عليها عمل فني مناسب أم أنها اعتزلت الفن أم أن فترة غيابها مؤقتة.

تيسير فهمي تكشف أسرارا من حياتها الخاصة

كما تكشف خلال الحلقة عن تفاصيل حياتها في فترة الغياب الطويلة عن الفن، وهل تتمني الوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى أم لا، كما تتحدث تيسير فهمي عن حياتها الخاصة وزواجها الناجح من الدكتور أحمد أبو بكر.

وتفتح تيسير فهمي خزائن الذكريات وتتحدث عن أسرتها وتكشف عن رأي والدها علي دخولها عالم الفن كما تكشف أيضًا أن والدها كان لاعب كرة قدم وتعلن بعض الأسرار عن علاقتها بوالدتها، وتتحدث عن فقدها لأربعة من أشقائها.

ويتطرق الحديث معها إلى الإنجاب وعن ما إذا كانت تتمني ان تنجب وأن يكون لديها أبناء أم لا، كما تتحدث تيسير فهمي خلال الحلقة عن المخرج بركات ودوره الهام والبارز في مسيرتها، وعن أبرز الأعمال الفنية في مسيرتها ومنها التوت والنبوت وبين القصرين وايضًا مسلسلات رأفت الهجان، وأبناء ولكن وما هو العمل الذي يعتبر شهادة ميلاد لها وعن علاقتها بالنجم احمد زكي الذي قدمت معه العديد من الافلام.

وتكشف تيسير فهمي عن النجم والنجمة المفضلين لها في السينما كما تتحدث عن مشاركتها في العديد من الأعمال الدرامية التاريخية وايضًا مشاركاتها على خشبة المسرح التي تألقت عليها.

