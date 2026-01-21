الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الإثنين المقبل، تيسير فهمي تكشف أسباب غيابها عن الشاشة ببرنامج واحد من الناس

تيسير فهمي، فيتو
تيسير فهمي، فيتو
18 حجم الخط

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، في حلقة فنية خاصة في التاسعة والنصف مساء الإثنين المقبل، على قناة الحياة، الفنانة تيسير فهمي ويُعد ذلك أول ظهور لها تليفزيونيا بعد غيابها الطويل.

 

وتكشف الفنانة القديرة تيسير فهمي لأول مرة أسباب غيابها عن الشاشة وتجيب عن السؤال الملح هل تفكر في العودة وهل قرار العودة بيدها، خاصة أن آخر عمل شاركت به كان في عام ٢٠١٢ وهو مسلسل ”بفعل فاعل" وهل ستوافق إن عرض عليها عمل فني مناسب أم أنها اعتزلت الفن أم أن فترة غيابها مؤقتة.

تيسير فهمي تكشف أسرارا من حياتها الخاصة

كما تكشف خلال الحلقة عن تفاصيل حياتها في فترة الغياب الطويلة عن الفن، وهل تتمني الوقوف أمام  الكاميرا مرة أخرى أم لا، كما تتحدث تيسير فهمي عن حياتها الخاصة وزواجها الناجح من الدكتور أحمد أبو بكر.

وتفتح تيسير فهمي خزائن الذكريات وتتحدث عن أسرتها وتكشف عن رأي والدها علي دخولها عالم الفن كما تكشف أيضًا أن والدها كان لاعب كرة قدم وتعلن بعض الأسرار عن علاقتها بوالدتها، وتتحدث عن فقدها لأربعة من أشقائها.

ويتطرق الحديث معها إلى الإنجاب وعن ما إذا كانت تتمني ان تنجب وأن يكون لديها أبناء أم لا، كما تتحدث تيسير فهمي خلال الحلقة عن المخرج بركات ودوره الهام والبارز في مسيرتها، وعن أبرز الأعمال الفنية في مسيرتها ومنها التوت والنبوت وبين القصرين وايضًا مسلسلات رأفت الهجان، وأبناء ولكن  وما هو العمل الذي يعتبر شهادة ميلاد لها وعن علاقتها بالنجم احمد زكي الذي قدمت معه العديد من الافلام.

وتكشف تيسير فهمي عن النجم والنجمة المفضلين لها في السينما كما تتحدث عن مشاركتها في العديد من الأعمال الدرامية التاريخية وايضًا مشاركاتها على خشبة المسرح التي تألقت عليها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تيسير فهمي الفنانة تيسير فهمي واحد من الناس برنامج واحد من الناس عمرو الليثي
ads

الأكثر قراءة

أسعار الذهب تكسر سابع رقم قياسي في 2026.. المكاسب تتجاوز 12% منذ بداية العام.. والأوقية تقترب من 5000 دولار.. وأزمة جرينلاند كلمة السر

السيسي يشارك اليوم في أعمال منتدى دافوس 2026

المسافات الآمنة للسكن بجوار خطوط الكهرباء

القاهرة 22 وأسوان تقترب من الـ 30، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في محافظات مصر

ضبط 34 بلطجيا وهاربا من المراقبة و98 سلاحا ناريا خلال حملات بالمحافظات

دافوس 2026، السيسي يشارك اليوم في جلسة الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية

دافوس 2026، السيسي يستعرض جهود التوسع في البنية التحتية الرقمية وتطوير شبكات الطرق والنقل والموانئ

لمرضها الصحي والنفسي، توفيق عكاشة يجدد دعوته لاستضافة شيرين عبد الوهاب في مزرعته

خدمات

المزيد

أسعار الحديد في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21-1-2026

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم (تحديث لحظي)

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء 21-1-2026

سعر الـ 100 ين ياباني في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 21- 1- 2026

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من بينها شهر شعبان، الأوقات التي ترفع فيها الأعمال إلى الله

هل يجوز صيام الإثنين والخميس في شهر شعبان؟ واعظ بالبحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 21 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية