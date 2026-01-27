الثلاثاء 27 يناير 2026
أخبار مصر

مركز الإمام الأشعري بالأزهر يعقد اليوم منتدى "مقاربات الإمام الفكرية للفرق الإسلامية"

الأزهر الشريف، فيتو
يعقد مركز الإمام الأشعري بالأزهر الشريف منتداه العلمي الأول، برعاية فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 27 يناير، بمركز الأزهر للمؤتمرات بالقاهرة، تحت عنوان: «الإمام الأشعري ومقاربات الفكر للفرق الإسلامية: من الخلاف العقدي إلى أفق الحوار وإرساء الوسطية».

إبراز المنهج العلمي الموضوعي للإمام الأشعري في دراسة الفِرَق الإسلامية

ويهدف المنتدى إلى إبراز المنهج العلمي الموضوعي للإمام الأشعري في دراسة الفِرَق الإسلامية، وفتح أفق للحوار البنَّاء، والتقريب بين الفرق والمذاهب الإسلامية، إلى جانب تجديد النظر في قضايا الخلاف العقدي والفكري، بما يُسهم في تعزيز الوحدة الفكرية للأمة.

مركز الإمام الأشعري بالأزهر يعقد منتداه العلمي الأول حول «مقاربات الإمام الأشعري الفكرية للفرق الإسلامية»

ويشهد المنتدى حضورًا بارزًا من علماء الأزهر الشريف والمختصين من مصر وخارجها، وتُعقَد الجلسة الافتتاحية بكلمات لكل من: فضيلة أ. د. حسن الشافعي، عضو هيئة كبار العلماء ومدير مركز الإمام الأشعري، وفضيلة أ. د. محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة أ. د. نظير عياد، مفتي الجمهورية، وفضيلة أ. د. سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وأ. د. شير محمدوف كامل جان، مدير مركز الإمام الماتريدي الدولي للبحوث العلمية.

ويتضمن المنتدى ثلاث جلسات علمية؛ تتناول المنهج الأشعري ومقاربات الخلاف العقدي في سياق الفهم الموضوعي والحوار، وتناقش إشكالات ترجمة المفاهيم العقدية الأشعرية إلى اللغات الأوروبية، كما تبحث قضايا التجديد الكلامي وآفاق الخطاب الأشعري المعاصر في مواجهة التحديات الفكرية، مع إصدار بيان ختامي يحوي مخرجات المنتدى وتوصياته.

الجريدة الرسمية