ورش تدريبية متخصصة على هامش تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة المدارس (صور)

18 حجم الخط

نظم اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم، سلسلة من الورش التدريبية المتخصصة في عدد من المجالات المختلفة، على هامش تصفيات منطقة شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة المدارس الإفريقية، المقامة في مركز المنتخبات الوطنية للاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة السادس من أكتوبر.

تأتى هذه الورش في إطار تنفيذ برنامج الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لبناء القدرات وتطوير المهارات، الموجه لفائدة المشاركين الشباب والمسؤولين، بما يعزز دور كرة القدم كأداة فعالة للتعليم والتنمية الاجتماعية.

ورش تدريبية شاملة في مركز المنتخبات الوطنية

شملت الورش برامج المراسلين والحكام والأطباء الشباب، إلى جانب ورش متخصصة في حماية الأطفال، والسلامة، والأمن. كما تم تنظيم حلقات تكوينية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (WHO) تناولت موضوعات التغذية والصحة، فضلًا عن ورش خُصصت للتوعية بـ السلامة المرورية والطاقات المتجددة.

مهرجان رياضي للاعبين الناشئين

كما شهدت الفعاليات تنظيم مهرجان رياضي للاعبين الناشئين، بحضور ومشاركة عدد من نجوم كرة القدم المصرية السابقين، على رأسهم عصام الحضري، وشريف عبد الفضيل، ووائل رياض، الذين حرصوا على التفاعل مع الأطفال، وتقاسم لحظات تربوية وتوعوية هدفت إلى التحفيز وغرس القيم الرياضية.

وفي السياق ذاته، أقيمت ورشة عمل متخصصة في الإعلام والاتصال بحضور الدكتورة إيناس مظهر، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك ضمن خطة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم لتأهيل الكوادر الإعلامية، وتعزيز تبادل الخبرات بين الدول المشاركة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.