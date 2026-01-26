شباب الشرقية تنفذ 10 ورش توعوية بخطورة المخدرات

18 حجم الخط

أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية أبرز البرامج والمشروعات الرياضية والمجتمعية المتنوعة التي تم تنفيذها على مدار الأسبوع، حيث تم تنفيذ 8 ورش توعوية لمكافحة الإدمان وتعاطي المخدرات

التعاون مع وحدة متطوعى الشرقية

وجاء ذلك بالتعاون مع وحدة متطوعي الشرقية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، استفاد منها 300 طليع وطليعة من المترددين على مراكز الشباب، بهدف رفع الوعي بخطورة تعاطي المواد المخدرة، والتعريف بآثارها النفسية والصحية والاجتماعية، إلى جانب تنفيذ أنشطة توعوية وترفيهية تسهم في بناء الوعي المجتمعي السليم.

جانب من نشاط الشباب والرياضة بالشرقية - فيتو

التنمية الشبابية بمركز ديرب

وأشارت الدكتورة منى عثمان إلى أن فعاليات الورش التى نُفذت بعدد من مراكز الشباب شملت مركز التنمية الشبابية بديرب نجم، ومركز شباب ههيا، ومركز التنمية الشبابية ناصر، ومركز شباب سعود، ومركز شباب الجعافرة، ومركز شباب الصوالح، ومركز التنمية الشبابية بالحسينية، ومركز شباب أولاد سيف.

برنامح الفنون التشكيلية

كما تم تنفيذ برنامج الفنون التشكيلية للشُعب الفنية بمركزي شباب صفط الحنا والقنايات مستهدفًا 100ناشء، بهدف تنمية المهارات الفنية وتشجيع الصناعات اليدوية واكتشاف المواهب الإبداعية كما تم تنفيذ جلسات الرواق الأزهري بالتعاون مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بإجمالي 100 مستهدف بمركزي شباب السعديين وصبيح، لنشر الوعي الديني الوسطي وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى النشء والشباب.

جانب من نشاط الشباب والرياضة بالشرقية - فيتو

تصفيات المسابقة الفنية للنشء

وقالت إنه تم البدء في تصفيات المسابقة الفنية للنشء تحت شعار "أسرتي حياتي" بمراكز الشباب، في إطار تكثيف الأنشطة خلال إجازة نصف العام، واكتشاف المواهب الفنية والعمل على رعايتها.

تنفيذ عدد من البربامج التدريبية

وأشارت إلى تنفيذ عدد من البرامج التدريبية شملت ورشة عمل "علمني حرفة" استفاد منها 25 مستهدفا بمركز شباب أبو حماد، وكذلك ورشة" فن كتابة الرواية" استفاد منها 25 مستهدفا بمركز شباب الزقازيق بحري، إلى جانب تدريب "مشواري" بمركز شباب الشروق استفاد منها 13 مستهدفا بهدف تنمية مهارات الشباب، وتأهيلهم لسوق العمل، وفتح آفاق جديدة للإبداع.

المهندس حازم الأشمونى

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا ببناء وعي النشء والشباب، وحمايتهم من المخاطر المجتمعية، مشيرًا إلى أن الأنشطة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة تسهم في تنمية الشخصية المتوازنة، وترسيخ القيم الإيجابية، وتعزيز الانتماء الوطني، من خلال برامج هادفة تجمع بين التوعية، والتثقيف، وتنمية المهارات.

