الفرق بين ارتفاع السكر التراكمي ومقاومة الأنسولين

18 حجم الخط

يختلط على كثير من الناس، ارتفاع السكر التراكمى ومقاومة الأنسولين، ورغم أن كل منهما حالة مختلفة لكنها مرتبطة ببعضها.

وللأسف يهمل العديد من المرضى ارتفاع السكر التراكمى ومقاومة الأنسولين دون الوعى بأن مخاطرهم عديدة وتهدد الصحة فى كثير من الأحيان.

الفرق بين ارتفاع السكر التراكمى ومقاومة الأنسولين

ويقول الدكتور عماد خليل استشارى أمراض الباطنة، إن السكر التراكمي هو تحليل يقيس متوسط مستوى السكر في الدم خلال آخر 2 أو 3 أشهر، وليس في لحظة واحدة، وارتفاعه يدل على أن مستوى السكر كان مرتفع لفترة طويلة، وتحليل التراكمى الطبيعي يكون أقل من 5.7%، وما قبل السكري، 5.7% – 6.4%، والسكري 6.5% فأكثر، ويعتبر ارتفاع السكر التراكمي هو نتيجة تظهر أن السكر غير مضبوط على المدى الطويل.

الفرق بين ارتفاع السكر التراكمى ومقاومة الأنسولين

ماهى مقاومة الأنسولين وأعراضها

وأضاف خليل، أما مقاومة الأنسولين هي حالة تصبح فيها خلايا الجسم أقل استجابة لهرمون الأنسولين المسؤول عن إدخال السكر إلى الخلايا، حيث أن البنكرياس يفرز أنسولين أكثر، ورغم ذلك يكون السكر مرتفع في الدم، ومع الوقت قد يرهق البنكرياس ويظهر السكري، ومن أعراض مقاومة الأنسولين:-

زيادة الوزن (خصوصا في البطن)

التعب بعد الأكل

اشتهاء السكريات

صعوبة فقدان الوزن

اسمرار الجلد في الرقبة أو تحت الإبط (في بعض الحالات)

علاج مقاومة الأنسولين وارتفاع السكر التراكمى

وتابع، أن مقاومة الأنسولين قد تؤدي إلى ارتفاع السكر التراكمي، لكن قد يكون السكر التراكمي طبيعي في بداية مقاومة الأنسولين، ومع استمرار المقاومة دون علاج، يرتفع السكر التراكمي تدريجيا، ولعلاج مقاومة الأنسولين، يجب تقليل السكريات والنشويات البيضاء، وإنقاص الوزن، وممارسة الرياضة بانتظام، والنوم الجيد، ولضبط السكر التراكمي، يجب الالتزام بنظام غذائي صحي، والانتظام على العلاج، ومتابعة قياس السكر، وتكثيف الحركة اليومية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.