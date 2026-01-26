فوز طالبتين من ذوي الهمم بالشرقية في مسابقة الأسبوع العربي للبرمجة

18 حجم الخط

هنأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية كلا من الطالبتين بسملة إسماعيل على وجنا إبراهيم السيد من ذوي الهمم بمدرسة الشهيد محمد قطب دياب ٢ بإدارة أبو حماد التعليمية لحصولهن على المركز الثاني على مستوى الوطن العربي في مسابقة الأسبوع العربي للبرمجة.

رؤية علمية حديثة

أكد المحافظ أن هذا الإنجاز يعكس حرص التربية والتعليم على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي وإعداد أجيال قادرة على الإبداع والابتكار بما يسهم في دعم مسيرة التنمية وبناء الإنسان المصري وفق رؤية علمية حديثة تجمع بين الأصالة والمعاصرة.

كما أكد محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية عن بالغ اعتزازه وفخره بهذا التفوق العربي المشرف، مؤكدًا أن ما تحقق هو ثمرة تخطيط علمي ومتابعة جادة ودعم متواصل للمواهب الطلابية وبث روح الطموح والعزيمة في نفوس الطلاب، لاسيما طلاب ذوى الهمم.

إدارة أبو حماد التعليمية

وأشاد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية بالجهود المتميزة لمدرسة الشهيد محمد قطب دياب ٢ بإدارة أبو حماد التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالشرقية وللطالبتين بسملة إسماعيل على وجنا ابراهيم السيد لما قدماه من نموذج مشرف في التميز والابتكار ورفع اسم التربية والتعليم بمحافظة الشرقية عاليًا في المحافل العربية والدولية.

