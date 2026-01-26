جامعتا الإسكندرية والألمانية بالقاهرة تشاركان في مشروع أوروبي لإدارة المخلفات

18 حجم الخط

تشارك الجامعة الألمانية بالقاهرة GUC في مشروع AGROW-HUBالممول من الاتحاد الأوروبي، الذي أطلقته جامعة الأسكندرية باعتبارها الجهة المُنسِّقة للمشروع الهادف إلى تعزيز الحلول المستدامة لإدارة المخلفات الزراعية وتحويلها إلى منتجات عالية القيمة تدعم الاقتصاد الحيوي الدائري، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الخضراء.

ويأتي المشروع في إطار برنامج إيراسموس (بناء القدرات في وزارة التعليم العالي – ( CBHE، ويستمر لمدة ثلاث سنوات، مستهدفًا دعم التحول نحو ممارسات أكثر استدامة في إدارة المخلفات الزراعية وتعزيز دور الجامعات في الابتكار وريادة الأعمال.

ويستهدف مشروع AGROW-HUB تحويل المخلفات الزراعية إلى مُركبات حيوية نشطة تُستخدم في صناعات متعددة تشمل الغذاء، والأعلاف، ومستحضرات التجميل، والمكملات الغذائية، وغيرها من الصناعات الخضراء، بما يسهم في دعم الاستدامة البيئية، وتعزيز الابتكار، وخلق فرص اقتصادية جديدة قائمة على التكنولوجيا النظيفة.

تحالف عدد من الجامعات المصرية لانجاز مشروع إدارة المخلفات

ويضم تحالف المشروع نخبة من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية من مصر وأوروبا، من بينها الجامعة الألمانية بالقاهرة، وجامعة عين شمس، وجامعة المنيا، إلى جانب جامعات المنستير وسوسة بتونس، وجامعتي أرسطو في ثيسالونيكي وغرب أتيكا باليونان، وجامعة تورينو بإيطاليا، إضافة إلى شركة إدارة حاضنة الأعمال ونقل التكنولوجيا بجامعة تورينو، وجامعة برشلونة (إسبانيا).

واستضافت مكتبة الإسكندرية الفعالية الافتتاحية العامة للمشروع ضمن انطلاقه الرسمي، بمشاركة واسعة من ممثلي الشركاء المحليين والدوليين، والجهات الحكومية، والهيئات المعنية، وشركاء الصناعة، في مشهد يعكس عمق التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعات المصرية والأوروبية والتونسية.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة نيرمين صلاح، الأستاذ بكلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة الألمانية بالقاهرة ومنسق المشروع بالجامعة، أن مشروع AGROW-HUBيمثل خطوة استراتيجية تعزز دور الجامعة الألمانية بالقاهرة في دعم الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية، مشيرة إلى أنه يركز على تحديث المناهج التعليمية، وبناء القدرات، وربط التعليم بالابتكار واحتياجات سوق العمل.

وأضافت أن المشروع سيسهم في تطوير برامج تدريبية ومقررات أكاديمية حديثة، وإنشاء مختبرات تطبيقية (Living Labs)، إلى جانب دعم ريادة الأعمال واحتضان الأفكار الناشئة، بما يعزز من فرص التوظيف، ويبني سلاسل قيمة مستدامة قائمة على التقنيات الخضراء.

وأوضحت أن مشاركة الجامعة الألمانية بالقاهرة في هذا المشروع تعكس التزامها بربط البحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للمجتمع والصناعة، وتعزيز الشراكات الدولية في منطقة جنوب المتوسط، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة قائم على المعرفة والابتكار.

