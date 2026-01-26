الإحصاء: الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية ينخفض 5.6% في نوفمبر 2025

18 حجم الخط

أكد تقرير البيانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر نوفمبر 2025، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين، بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 119.08 خلال شهر نوفمبر 2025، مقابل 126.13 خلال شهر أكتوبر 2025 بنسبة انخفاض قدرها 5.6٪.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعا

• بلغ الرقـم القياسي لصناعة المنسوجات 171.41 خلال شهر نوفمبر 2025 مقارنة بشهر أكتوبر 2025 حيث بلغ 160.29 بنسبة ارتفاع قدرها 6.94٪ وذلك لزيادة الانتاج.

• بلغ الرقم القياسي التعدين واستغلال المحاجر الأخرى 132.20 خلال شهر نوفمبر 2025 مقارنة بشهر أكتوبر 2025 حيث بلغ 121.79 بنسبة ارتفاع قدرها 8.55 % وذلك لزيادة الانتاج.



الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضا

• بلـغ الرقـم القياسـي للطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة 123.18 خـــلال شهــــر نوفمبر 2025 مقــارنـة بشــهر أكتوبر 2025 حــيــث بــلـــغ 139.27 بــنســبـة انخفاض قـدرهـا 11.55٪ وذلك بسبب حالة السوق.

• بلـغ الــرقم القيـاسي لصناعة المشروبات 355.77 خــــلال شهــر نوفمبر 2025 مقــارنة بشــهــر أكتوبر 2025 حيــث بلــــغ 388.47 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 8.42 ٪ وذلك لانخفاض الطلب.

وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012/ 2013 وعلى مستوى الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/ 2013) وذلك منذ يناير 2020.

