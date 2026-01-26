طريقة عمل محشي الطماطم بمذاق لا يقاوم

الإثنين 26 يناير 2026
طريقة عمل محشى الطماطم، محشي الطماطم من أشهر الأطباق التقليدية في المطبخ المصري والعربي، ويتميز بطعمه الغني ومكوناته البسيطة.

كما يقدم غالبا على مائدة الغداء بجانب المحاشي المتنوعة مثل الكوسة والفلفل وورق العنب، ويعتمد نجاح محشي الطماطم على اختيار الثمار المناسبة وضبط الحشوة والتسوية.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل محشي الطماطم.

مكونات عمل محشي الطماطم:

2 كوب أرز مصري مغسول ومصفى

1 بصلة كبيرة مفرومة ناعم

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

2 ملعقة كبيرة شبت مفروم

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

2 ملعقة كبيرة كزبرة خضراء مفرومة

3 ملاعق كبيرة زيت

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة بهارات محشي

نصف ملعقة صغيرة كمون

رشة شطة اختياري

1 كيلو طماطم متوسطة الحجم ومتماسكة

2 كوب عصير طماطم

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

2 ملعقة كبيرة زيت

ملح وفلفل حسب الرغبة

فص ثوم مفروم اختياري

طريقة عمل محشي الطماطم:

  • تغسل الطماطم جيدا وتجفف، ويقطع جزء صغير من أعلى كل ثمرة.
  • يفرغ اللب باستخدام ملعقة بحرص دون إتلاف القشرة.
  • يفرم لب الطماطم ويحتفظ به لاستخدامه في الصلصة أو الحشوة.
  • في وعاء كبير، يوضع الأرز مع البصل المفروم.
  • تضاف الخضرة المفرومة (الشبت، البقدونس، الكزبرة).
  • يضاف لب الطماطم المفروم، صلصة الطماطم والزيت.
  • تتبل الحشوة بالملح، والفلفل الأسود، والكمون، وبهارات المحشي والشطة.
  • تقلب المكونات جيدا حتى تمتزج تماما.
  • تحشى الطماطم بخليط الأرز حتى ثلاثة أرباعها فقط، لأن الأرز يتمدد أثناء التسوية.
  • يعاد الجزء المقطوع من أعلى الطماطم ليغطي الحشوة.
  • يرص محشي الطماطم في حلة عميقة وواسعة.
  • يضاف خليط عصير الطماطم والصلصة والزيت والثوم فوق المحشي.
  • يراعى أن يصل السائل إلى منتصف مستوى الطماطم.
  • توضع الحلة على نار متوسطة حتى الغليان.
  • بعد الغليان، تخفض النار وتغطى الحلة وتترك لمدة 30 إلى 40 دقيقة حتى تمام النضج.
  • اختاري طماطم متوسطة الحجم ومتماسكة حتى لا تتهرى أثناء التسوية.
  • لا تكثري من الحشو حتى لا تفتح الطماطم أثناء الطهي.
  • يمكن إضافة ملعقة سمن بلدي على الوجه لطعم أغنى.
  • يفضل ترك المحشي يهدأ قليلا قبل التقديم حتى يتماسك.
  • يقدم محشي الطماطم ساخن بجانب الدجاج المشوي أو المحمر، أو اللحمة المسلوقة أو المحمرة، والسلطة الخضراء والخبز البلدي.
الجريدة الرسمية