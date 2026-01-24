آلاء السنان: تزوجت مبكرًا وأنجبت وعمري 19 عامًا

18 حجم الخط

قالت الفنانة آلاء السنان إنها تزوجت في سن مبكر، مؤكدة أن نظرتها لفكرة الزواج المبكر تغيرت مع مرور الوقت، بعد أن خاضت التجربة بنفسها وأنجبت ابنتها وهي لم تتجاوز العشرين عامًا.

وأوضحت آلاء السنان، خلال لقائها ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلاميتان منى عبد الغني ومها بهنسي، أنها في الماضي كانت ترفض تمامًا فكرة الزواج في سن صغير، وتراها مسؤولية قاسية وكبيرة على فتاة في هذا العمر، قائلة: "من 10 سنين فاتوا كنت أقول لا أنصح أي حد خالص بالجواز في سن صغير، وكنت شايفة إن دي مسؤولية تقيلة قوي، لكن دلوقتي نظرتي اختلفت وبقيت أشوف الموضوع بشكل أكثر توازنًا، مش لدرجة 18 سنة، لكن كل حاجة ليها مميزاتها وعيوبها".

الإنجاب في سن مبكر

وأضافت أنها أنجبت ابنتها في سن مبكرة، والتي تبلغ اليوم من العمر عشرين عامًا، مشيرة إلى أن تجربتها جعلتها ترى الأمر بصورة أكثر نضجًا وواقعية، مؤكدة أنها لا تؤيد فكرة الزواج في سن صغير جدًا، لكنها تؤمن بأن لكل تجربة جوانب إيجابية وسلبية، سواء في الزواج أو الإنجاب المبكر.

وأكدت آلاء أن من أبرز مميزات تجربتها هو قوة العلاقة التي تجمعها بابنتها، قائلة: “علاقتي ببنتي قوية جدًا، إحنا أصدقاء وهي أقرب شخص لي في حياتي، وده من الحاجات الجميلة في التجربة”.

وتابعت أنها لم تكن تخطط للإنجاب في هذا التوقيت، وكانت تتمنى إنهاء دراستها الجامعية أولًا، إلا أن حدوث الحمل في بداية الجامعة كان صادمًا بالنسبة لها، مؤكدة أنها لم تكن مستعدة نفسيًا ولا مدركة لحجم المسؤولية في ذلك الوقت.

وأشارت إلى أن والدتها تولّت رعاية ابنتها في عامها الأول حتى تتمكن من استكمال دراستها، لكن بعد وفاة والدتها، وجدت نفسها فجأة شابة في العشرين من عمرها، تتحمل مسؤولية طفلة صغيرة دون خبرة كافية، وهو ما جعل التجربة أكثر صعوبة.

وفي ختام حديثها، شددت آلاء السنان على أن الزواج قرار يحتاج إلى وعي واستعداد حقيقي بغضّ النظر عن العمر، مؤكدة احترامها لأي امرأة تختار تأجيل الزواج أو عدم الإنجاب إذا شعرت بعدم الاستعداد، قائلة:

“المهم الوعي وتحمل المسؤولية، سواء القرار بالزواج بدري أو التأجيل، كل اختيار يستحق الاحترام طالما صاحبه مدرك تبعاته".

