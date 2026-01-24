السيسي لـ الوزراء: إنت مش جاي تقضي وقت سعيد.. اللي مش عارف يمشي

18 حجم الخط

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة، أن مصر اعتمدت برنامجًا لتطوير مختلف مؤسسات الدولة بشكل هادئ وعقلاني.

وأضاف السيسي موجهًا حديثه للوزراء: "إنت مش جاي تقضي وقت سعيد.. واللي مش عارف يغادر"، في رسالة واضحة حول جدية العمل والالتزام بمسؤوليات الدولة.

ويشهد الرئيس السيسي اليوم السبت الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وتُخلد مصر في 25 يناير ذكرى معركة الإسماعيلية عام 1952 التي سقط فيها 50 شهيدًا وجرح 80 آخرون من رجال الشرطة، والتي أشعلت شرارة الثورة المصرية، رمزًا للتضحية والفداء في سبيل الوطن.

