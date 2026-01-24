السبت 24 يناير 2026
السيسي: مصر لم تتورط أبدا في أي مؤامرة ضد دول المنطقة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة: مصر لم تتورط أبدا في أي مؤامرة ضد أى من دول المنطقة.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة والذي يوافق 25 يناير من كل عام وذلك بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وتحتفل مصر في 25 يناير الجاري بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة في أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس تخليدا لذكرى معركة الإسماعيلية عام 1952 التي سقط فيها 50 شهيدا و80 جريحا من رجال الشرطة والتي أشعلت شرارة ثورة 1952.
 

