السبت 24 يناير 2026
أخبار مصر

رسالة قوية من السيسي للمصريين عن قوات الشرطة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن أكاديمية الشرطة تهدف لضخ دماء جديدة لخدمة الوطن. 

وقال الرئيس السيسي:"الذين شاهدناهم في عرض الاصطفاف هم أبناء مصر.. عاوز أقول تعليق.. دي مؤسسة من مؤسسات الدولة.. اوعى حد يفرق بين الناس دي كلها.. دول أبناء وبنات شعبنا.. دول من شعب مصر دول ولادنا وبنات مصر.. ليسوا مليشيات.. دول مؤسسات الدولة.. دول أبناء وبنات شعب مصر.. مش موجودين في المكان ده علشان حاجة غير أمن مصر.. وأنا بقول الكلام ده ممكن حد يحاول يعني.. يسيء يقولك شوف.. إحنا بنعمل ده علشان نحمي نظام.. لا علشان نحمي دولة وشعبها.. مش لحماية شخص.. لحماية شعب ودولة من مخاطر وتهديدات شفناها كلنا خلال السنوات الماضية ولسه لم تنته.. دول لحماية الدولة ومش لحمايتى والله".

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة والذي يوافق 25 يناير من كل عام وذلك بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وتحتفل مصر في 25 يناير بعيد الشرطة تخليدا لذكرى معركة الإسماعيلية عام 1952 التي سقط فيها 50 شهيدا و80 جريحا من رجال الشرطة والتي أشعلت شرارة ثورة 1952

ويعد عيد الشرطة مناسبة وطنية للتأكيد على العلاقة المتينة بين المواطن ورجال الأمن وللتذكير بالتضحيات التي قدمها أبطال الداخلية على مر العقود، من أجل حماية الوطن والحفاظ على مؤسساته كما يعكس الحرص المستمر على تطوير الأداء الأمني وفق أحدث المعايير العالمية بما يضمن استقرار المجتمع وسلامة المواطنين. 

الجريدة الرسمية