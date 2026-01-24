السبت 24 يناير 2026
حزب المستقلين الجدد: السردية الوطنية لخفض الدين خطوة على الطريق الصحيح

هشام عنانى،فيتو
أكد حزب المستقلين الجدد ،برئاسة الدكتور هشام عنانى رئيس الحزب أن السردية الوطنية لخفض الدين خطوة على الطريق الصحيح حتى لو تأخرت حيث إنها تمثل استراتيجية مبنية على أسس علمية تكنوقراطية.

وأضاف عناني فى بيان للحزب أن الالتزام بتطبيق تلك السردية أمر لا مفر منه في خلال الاربع سنوات القادمة حتى ٢٠٣٠ مع الالتزام بما أقرته السردية بوجود متابعة مرنة قادرة على مجابهة أي متغيرات طارئة إقليمية أو دولية.

 السردية معنية بالدين الداخلي والخارجي 

وتابع أن السردية معنية بالدين الداخلي والخارجي وكذا أمد الدين وفوائده وكيفية خفضه وانعكاس ذلك كله على الناتج المحلي وهي أمور في غاية الأهمية حتى يكون هناك استفادة اقتصادية يشعر بها المواطن.

 حوكمة الدين الخارجي وقصره علي المتطلبات الحيوية فقط أمر في غاية الأهمية

وشدد عناني أن ما جاء بالسردية بخصوص حوكمة الدين الخارجي وقصره علي المتطلبات الحيوية فقط أمر في غاية الأهمية وكذا فإن خطة خفضه بمقدار مليار أو ملياري جنيه سنويا يجب أن يكون بالتوازي مع حوكمة الدين والاقتراض مع البعد عن اللجوء لمبادلة الدين بالأصول إلا في الضرورة القصوى بناء على دراسات وطنية موثوق فيها.

وأكد الحزب دعمه لجهود الدولة لتنفيذ تلك السردية وأن الأمر يحتاج إلى تكاتف مع المراقبة الجيدة للتنفيذ حتى تنجح هذه السردية في تحقيق أهدافها.

