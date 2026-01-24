السبت 24 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

تحرك برلماني لضمان توافر السلع الغذائية بأسعار عادلة قبل شهر رمضان

معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان لتوفير السلع بأسعار مناسبة
18 حجم الخط

تقدم محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، لتوجيهه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، لمواجهة أى ارتفاعات فى أسعار السلع الغذائية الأساسية، وعلى رأسها السكر، والأرز، والزيت، والدقيق، بما يمثل عبئًا متزايدًا على المواطنين، لاسيما محدودي ومتوسطي الدخل، في توقيت بالغ الحساسية مع قرب حلول شهر رمضان.

خطة الحكومة لتوفير السلع الغذائية في شهر رمضان 

وقال: على الرغم ما تعلنه الحكومة من توافر المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية بكميات آمنة تكفي لعدة أشهر، وهو ما يُحسب لها ويؤكد حرص الدولة على تحقيق الأمن الغذائي، إلا أن الواقع العملي في الأسواق يكشف عن فجوة واضحة بين الأسعار الرسمية أو الاسترشادية المعلنة، وبين أسعار البيع الفعلية للمستهلك، فضلًا عن ضعف الانضباط السعري، وغياب الرقابة الفعالة في بعض المناطق، واستغلال بعض التجار للأزمات لتحقيق أرباح غير مشروعة.

الحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية 

وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة حققت خلال الفترة الماضية نجاحات ملموسة في الحفاظ على استقرار أسعار غالبية السلع وتوفيرها، وهو ما يستوجب البناء على هذه النجاحات وعدم السماح بإهدارها نتيجة ممارسات فردية أو تقصير رقابي، خاصة في ظل الأعباء الاقتصادية العالمية التي تتطلب تضافر كافة الجهود.

تشديد الرقابة لمواجهة انفلات أسعار السلع الغذائية 

وطالب الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة وفى مقدمتها تشديد الرقابة التموينية وتفعيل العقوبات الرادعة دون تهاون، والتوسع في منافذ البيع الحكومية والثابتةوالمتحركة، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا مع إعلان أسعار استرشادية ملزمة وواضحة للمواطنين ودعم صغار المنتجين والموردين للحد من حلقات الوساطة وتكليف المحافظين بالقيام بجولات ميدانية مكثفة ومفاجئة على الأسواق، وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين.

وتساءل عن أسباب استمرار ارتفاع أسعار بعض السلع رغم توافر المخزون الاستراتيجي، وما مدى فاعلية الرقابة التموينية الحالية، وخطط تطويرها خلال الفترة المقبلة، ولماذا لا يتم إلزام التجار بالأسعار الاسترشادية المعلنة بشكل واضح، وما الإجراءات المتخذة لضمان استقرار الأسعار قبل وخلال شهر رمضان، وما آليات محاسبة المسؤولين التنفيذيين المقصرين في ضبط الأسواق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رمضان شهر رمضان السلع السلع الغذائية توافر السلع الغذائية النواب

مواد متعلقة

أخبار مصر اليوم: استعدادات مكثفة بالمترو لاستقبال شهر رمضان.. رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالقاهرة.. وزير العمل يتابع تنفيذ حملة "سلامتك تهمنا"

الأسماك تبدأ من 40 جنيها، إقبال على السلع الغذائية بالمعرض الدائم بالمنصورة (صور)

افتتاح معرض أهلًا رمضان ببني سويف لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

أخبار مصر، رئيس الوزراء يفتتح غدًا معرض القاهرة الدولي للكتاب، موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026، استعدادات مكثفة بالمترو ومواعيد جديدة لاستقبال شهر رمضان، الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا الأربعاء
ads

الأكثر قراءة

السيسي يصل القاهرة الجديدة للاحتفال بعيد الشرطة 74

تصل إلى 5 جنيهات، ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم السبت 24 يناير 2026

طلب إحاطة بشأن عودة مخالفات البناء بسبب خلل تطبيق قانون التصالح

الشروط الكاملة لوظائف الشركة القابضة للكهرباء ومعايير القبول بها

قانون المحال العامة، تراخيص بالإخطار وضوابط جديدة لتنظيم الأنشطة التجارية

عزف السلام الجمهوري، مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي في أكاديمية الشرطة

السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي صباح اليوم السبت

خدمات

المزيد

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

الهبرد يواصل الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع وادي دجلة.. الزمالك وبتروجت.. دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم كسر الرجل في المنام وعلاقته بمواجهة العديد من الأزمات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 24 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 24 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية