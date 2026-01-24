السبت 24 يناير 2026
تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام فياريال في الدوري الإسباني

يحتضن ملعب "لا سيراميكا" مباراة ريال مدريد وفياريال، مساء اليوم السبت في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني، موسم 2025-2026.

وشهدت قائمة ريال مدريد لمباراة فياريال عودة النجم المغربي إبراهيم دياز بعد مشاركته في بطولة كأس أمم إفريقيا، حيث حقق المركز الثاني أمام السنغال.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام فياريال في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيدي فالفيردي، دين هويسن، راؤول أسينسيو، ألفارو كاريراس.

خط الوسط: أردا جولر، كامافينجا، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

قائمة ريال مدريد لمواجهة فياريال

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – سيرجيو ميستري

خط الدفاع: داني كارفاخال – ديفيد ألابا – أسينسيو – ألفارو كاريراس – فران جارسيا – دين هويسن – دييجو أجوادو

خط الوسط: جود بيلينجهام – إدواردو كامافينجا – فيديريكو فالفيردي – أردا جولر – داني سيبايوس – كيستيرو

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – رودريجو – جونزالو جارسيا – إبراهيم دياز – فرانكو ماستانتونو

ويحتل نادي ريال مدريد المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني، في الوقت الحالي، برصيد 48 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن برشلونة المتصدر، في حين أن فياريال لديه 41 نقطة ويحتل المركز الثالث في جدول الليجا، مما يجعله خصمًا لا يستهان به بالنسبة لـ ريال مدريد.

موعد مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني


تنطلق مباراة ريال مدريد وفياريال اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، هوية الحكم الذي سيتولى إدارة مباراة ريال مدريد وفياريال، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني، مساء اليوم السبت.

حكم مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني


ويتولى الحكم سيزار سوتو إدارة مباراة ريال مدريد وفياريال المرتقبة اليوم السبت، 24 يناير.

وكان سيزار سوتو تولى مسؤولية تحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في شهر سبتمبر الماضي في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث فاز الشياطين الحمر بهدفين لهدف.

كما أدار سوتو مباراة الكلاسيكو الأولى بين ريال مدريد وبرشلونة في الموسم الحالي، في الدور الأول من الليجا في أكتوبر الماضي على ملعب "سانتياجو برنابيو" حيث فاز الملكي بهدفين لهدف.

أما حكم تقنية الفيديو في مباراة ريال مدريد وفياريال، فسيكون ماريو ميليرو، حسبما أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

