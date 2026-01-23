الجمعة 23 يناير 2026
حوادث

حريق يلتهم شقة سكنية في الزيتون

حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية
تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الخامس بعقار مكون من 15 طابقًا في منطقة الزيتون، والتهم محتوياتها، دون وقوع أي إصابات.


ويجري رجال الإطفاء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

حريق شقة سكنية بالزيتون

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية الزيتون بدائرة قسم شرطة الزيتون وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين اندلاع حريق داخل شقة سكنية بالطابق الخامس بعقار مكون من 15 طابقًا بشارع كمال المتفرع من شارع عثمان بمنطقة الزيتون.


وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت عملية إخماد الحريق، دون وقوع أي إصابات.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تحذيرات من الحماية المدنية

وقالت إدارة الحماية المدنية: إن الحرائق تتزايد لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.


وأكدت الإدارة العامة للحماية المدنية  أن استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط، وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

وأشارت الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

الجريدة الرسمية