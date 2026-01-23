الجمعة 23 يناير 2026
خطوات حجز وتخصيص شقق جنة مصر (فيديو)

تستعرض فيتو خطوات تخصيص وحجز شقق جنة مصر والتي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عبر منصة مصر العقارية الرسمية وذلك لكافة المواطنين الذين قاموا بإبداء رغبتهم في حجز وحداتهم وقاموا بسداد جدية الحجز وفق رغباتهم، والحجز والتخصيص يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين.

وتأتي خطوات التقديم كالتالي:

وفي سياق متصل، أكد المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة تواصل جهودها في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوفير سكن لائق لكل مواطن، مضيفًا: “نعمل على تنفيذ وتوفير الوحدات المتنوعة في مختلف المدن الجديدة وفق أعلى معايير الجودة، بما يدعم أهداف الدولة في التنمية العمرانية الشاملة وتحقيق رؤية الجمهورية الجديدة”.

 

 

وأوضح  أن  وزارة الإسكان تسعى إلى تسهيل جميع الإجراءات الخاصة بعملية التقديم والحصول على الوحدات، بجانب تقديم تجربة ميسرة ومنظمة أثناء التقدم لحجز الوحدات السكنية، والسعي لتلافي أي ملاحظات خلال عملية التقديم.

وأكدت الوزارة أن الشفافية والمصداقية تمثلان الركيزة الأساسية لعملها، وأن جميع الإجراءات تتم وفق ضوابط واضحة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أن أسعار الوحدات تقديرية قابلة للزيادة بحد أقصى في حدود 20% ومحددة للمتر المربع، ببيان أعداد الوحدات المرفق بخلاف نسب التميز لكل وحدة.

ويتم سداد وديعة الصيانة المقررة من قيمة الوحدة عند الاستلام ويتم تحديد قيمة تقديرية (1%) من قيمة الوحدة لأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام تحت الحساب تسدد مقدمًا عند التعاقد لحين تحقيق عائد للوديعة فيتم استخدامه في العام التالي ويتم إجراء التسوية في نهاية العام.

