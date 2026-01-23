الهلال الأحمر يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 (صور)

18 حجم الخط

يشارك الهلال الأحمر المصري، ‏في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 ‏في دورته الـ 57، المقامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، صالة (3) مدخل (2)، وذلك خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير 2026.

يقدم جناح الهلال الأحمر المصري على مدار أيام المعرض، باقة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والتوعوية، تشمل ندوات تثقيفية، عروضًا للإسعافات الأولية، أنشطة تفاعلية موجهة للشباب، وعرض تجارب حية تعكس دور الهلال الأحمر في العمل الإنساني والمجتمعي.

كما يتيح الجناح لزوار المعرض التعرف على فرص التطوع المتاحة، والمشاركة في حملات التبرع التطوعي بالدم مع إجراء الكشف الطبي وقياس الهيموجلوبين قبل التبرع، وفحص الوحدات للكشف عن الفيروسات المنقولة بالدم وتحديد الفصيلة، مع إمكانية الحصول على النتائج عند الطلب، وفصل الدم إلى مكوناته للاستفادة من وحدة واحدة في إنقاذ حياة ثلاثة مرضى.

ويقدّم الهلال الأحمر المصري أنشطة تفاعلية للأطفال ترتكز على التعلّم الآمن واللعب الهادف وتنمية المهارات الحياتية، تشمل: «المنقذ الصغير» لتعليم مبادئ السلامة والإسعافات الأولية، أنشطة الدعم النفسي الاجتماعي التي تتيح للأطفال التعبير عن مشاعرهم في مساحة آمنة.

كما تتضمن الأنشطة الموجهة للأطفال في معرض القاهرة للكتاب، برامج توعوية لحمايته وتعزيز الوعي بالمساحات الآمنة وطلب المساعدة، إضافة إلى تطبيق مبادرة «روح وجسد» للمراهقين والشباب لدعم التوازن النفسي والجسدي وبناء سلوكيات إيجابية.

ويشهد الهلال الأحمر المصري مشاركة مميزة في معرض «ديارنا للحرف اليدوية والتراثية»، بمنتجات خيامية من إنتاج أندية المرأة التابعة للهلال الأحمر المصري، والمصنوعة بأيدي سيدات من الأسر المنتجة ومتدربات مقرات الهلال الأحمر المصري.

كما يضم الجناح منتجات متنوعة من الحرف اليدوية المصنوعة من الجلود، والسجاد اليدوي، وأعمال الكروشية، والحُلي والإكسسوارات.

وحرصًا على سلامة الزوار، تنتشر فرق الاستجابة أثناء الطوارئ يوميًا داخل أروقة المعرض وبجميع قاعات العرض لتقديم خدمات الإسعافات الأولية، والتعامل مع الحالات الطارئة، إلى جانب تقديم المساعدة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وتيسير حركتهم داخل أجنحة المعرض من خلال الكراسي المتحركة.

ويمكن لزوار المعرض الاستفسار عن خدمات الهلال الأحمر المصري أو طلب الدعم، والحصول على خدمات الإسعافات الأولية من خلال التوجه إلى جناح الهلال، أو عبر الفرق المنتشرة في أرجاء المعرض، أو الاتصال بالخط الساخن رقم (15322).

يذكر أن، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء افتتح فعاليات المعرض أمس، نيابة عن رئيس الجمهورية، وتفقد جناح الهلال الأحمر المصري، بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، نائبة رئيس الهلال الأحمر المصري، والدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية.

