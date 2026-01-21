الأربعاء 21 يناير 2026
أخبار مصر

قافلة «زاد العزة» 121، الهلال الأحمر يدفع بـ 7.2 طن من المساعدات الإنسانية الشاملة

مساعدات الهلال الاحمر
مساعدات الهلال الاحمر المصري، فيتو
أطلق الهلال الأحمر المصري، في الساعات الأولى من صباح اليوم، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» رقم 121، حاملة عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

ضمت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ 121 أكثر من 7,220 طنًا من المساعدات الإنسانية الشاملة، والتي تنوعت بين: 4,180 طنًا من السلال الغذائية والدقيق، نحو 1,840 طنًا من المواد الطبية والمستلزمات الإغاثية، أكثر من 1,200 طن مواد بترولية؛ وذلك دعمًا للاحتياجات الأساسية العاجلة داخل القطاع.

ومع تصاعد الاحتياجات الإنسانية المصاحبة لفصل الشتاء داخل قطاع غزة، كثّف الهلال الأحمر المصري جهوده لتعزيز إمدادات الشتاء الأساسية، حيث شملت المساعدات المرسلة إلى غزة: أكثر من 25,335 قطعة ملابس شتوية، أكثر من 54,150 بطانية، 80 مرتبة، نحو 1,370 خيمة لإيواء المتضررين، وذلك في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الأشقاء في غزة.

يذكر أن، قافلة « زاد العزة.. من مصر إلى غزة »، أطلقها الهلال الأحمر المصري في 27 يوليو 2025، حملت آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثة، وذلك بجهود 65 ألف متطوع بالجمعية.

