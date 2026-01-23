البرميل يتجاوز الـ 64 دولارا، ارتفاع أسعار النفط بعد تحرك أسطول حربي أمريكي نحو إيران

18 حجم الخط

صعدت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد أن جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته ضد إيران المنتج الرئيسي للنفط في الشرق الأوسط، مما أثار مخاوف من عمل عسكري قد يؤدي إلى اضطراب الإمدادات.

وبحلول الساعة 02:43 بتوقيت جرينيتش، زادت العقود الآجلة لخام "برنت" لشهر مارس المقبل بنسبة 0.55% إلى 64.41 دولار للبرميل.

وصعد خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 0.56% إلى 59.69 دولار للبرميل.

وتراجع الخامان بنحو 2% أمس الخميس. وزادت الأسعار بعد أن قال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية إن الولايات المتحدة لديها "أسطول حربي" يتجه نحو إيران، لكنه يأمل ألا يضطر لاستخدامه، وجدد تحذيراته لطهران من قتل المتظاهرين أو استئناف برنامجها النووي.

ويتجه الخامان لتسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 0.6% بعد أن ارتفعت الأسعار في وقت سابق من الأسبوع على خلفية تهديدات ترامب بغزو جرينلاند، مما أثار مخاوف من زعزعة استقرار التحالف عبر الأطلسي.

وهبطت الأسعار أمس الخميس بعد تراجع ترامب عن التهديد بعمل عسكري.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه أمر بتحريك قوة عسكرية هائلة نحو الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنها "تمضي نحو إيران".

وأضاف ترامب، في تصريح لوكالة "رويترز"، أنه هدد إيران بضربة أمريكية إذا أجرت إعدامات للمتظاهرين، مشيرًا إلى أنها ألغت إعدامات.

وأعلن الرئيس الأمريكي فرض رسوم تبلغ نسبتها 25% على أي جهة تتعامل مع إيران، مؤكدًا أنها ستدخل حيز التنفيذ "قريبًا جدًّا".

