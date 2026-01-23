طعن 6 أشخاص خلال تظاهر للأكراد ضد تركيا في بلجيكا (فيديو)

18 حجم الخط

أعلنت الشركة البلجيكية، الخميس، إصابة 6 أشخاص، بينهم اثنان في حالة حرجة، جراء طعن بالسكين خلال تظاهر للأكراد قرب دار الأوبرا في مدينة أنتويرب في بلجيكا.

وأكد فووتر بروينز المتحدث باسم الشرطة أن كل المصابين نقلوا إلى المستشفى، بينما تم توقيف 4 أشخاص، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأشارت مصادر وناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى أن المظاهرة نظمها أكراد أمام السفارة التركية احتجاجًا على موقف تركيا من "روج آفا".

وذكرت المصادر أن المظاهرة شهدت وقوع اشتباكات محدودة بين الأكراد وعناصر الشرطة البلجيكية في العاصمة بروكسل.

