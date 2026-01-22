ما لم يغطيه الإعلام، صحفي إيطالي يكشف معاناة إنسانية كبيرة يعيشها الشعب السوداني بسبب الحرب

18 حجم الخط

كشف المراسل الصحفي الإيطالي المتخصص في تغطية النزاعات الدولية جياماركو سيكورو، لموقع "زيتا لويس" الإخباري، عن معاناة كبيرة يعيشها الشعب السوداني جراء الحرب الأهلية، وذلك أثناء زيارته للسودان ما بين أكتوبر ونوفمبر 2025.

صحفي إيطالي يكشف معاناة الشعب السوداني

وقال جياماركو سيكورو، إن غياب الصحفيين الأجانب على الأرض، إلى جانب عزوف وسائل الإعلام الكبرى عن تغطية أخبار أفريقيا بشكل عام، حال دون اطلاع العالم على حجم المأساة في السودان.

وأكد الصحفي الإيطالي، أن الهدف من زيارته لم يكن مجرد رصد الأحداث، بل فهم الأسباب الجذرية للصراع، ليجد نفسه أمام "أكبر مأساة إنسانية مستمرة".

وأشار الصحفي الإيطالي إلى المناطق التي زارها بالسودان سواء في العاصمة الخرطوم وأم درمان، وذلك قبل الانتقال إلى مخيم الدبة للاجئين في الصحراء.

وعند زيارته وصف الخرطوم بأنها "مدينة أشباح"، بلا مياه أو طعام صالح للأكل أو كهرباء، مضيفا أن كثيرين من المدنيين بقوا في المدينة لأنهم لا يملكون خيارا آخر.

وأوضح جياماركو سيكورو، أن أزمة النازحين تصاعدت بعد سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر في دارفور، حيث يفر المدنيون يوميا هربا من عمليات القتل.

وقال المراسل الإيطالي: "تأثرت كثيرا بشهادة مدني احتجز لأشهر وتعرض للتعذيب على يد قوات الدعم السريع بأساليب لا إنسانية، دخل في غيبوبة ثلاث مرات، واعترف لي بأنه في كل مرة يستيقظ يتمنى الموت. ثم هناك النساء، فلا تكاد تجد امرأة لا تروي لك معاناتها من الإيذاء والعنف.. الاغتصاب الجماعي سمة شائعة لدى قوات الدعم السريع".

الخرطوم أصبحت مدينة أشباح

وذكر الصحفي الإيطالي: "أفريقيا لا تثير اهتمام وسائل الإعلام الكبرى، هناك عنصرية غير واعية، ومعايير مزدوجة تبناها العالم الغربي".

وأضاف الموقع الإيطالي أن تغطية سيكورو ركزت على الجانب الإنساني، واستند إلى شهادات المدنيين الذين عانوا من العنف والاغتصاب الجماعي على يد قوات الدعم السريع، مضيفا أن بعض أفراد المليشيات فتيان نشؤوا في بيئات يسودها العنف.

وأبرز جهود المنظمات الإنسانية، مثل مستشفى مركز السلام التابع لمنظمة "إيمرجنسي"، الذي استمر في تقديم الخدمات رغم التهديدات والهجمات.

وتحدث الصحفي الإيطالي عن أسباب التجاهل الإعلامي للأزمة، وقال: "أفريقيا لا تثير اهتمام وسائل الإعلام الكبرى، هناك عنصرية غير واعية، ومعايير مزدوجة تبناها العالم الغربي".

واستشهد بتقرير منظمة "كوسبي" غير الحكومية الذي كشف أن أخبار أفريقيا لم تمثل سوى 1.5% من التغطية الإعلامية الإيطالية للأخبار الأجنبية في 2025.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية اتهمت بداية هذا الأسبوع قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في مدينة الفاشر غربي السودان خلال حصار قوات الدعم السريع للمدينة وبعد سقوطها.

