الأحد 11 يناير 2026
خبيرة بالشان الإفريقى: عودة الحكومة السودانية إلى الخرطوم لا تعنى انتهاء الحرب

اسماء الحسينى
اسماء الحسينى،فيتو
أكدت الدكتورة أسماء الحسينى، الكاتبة المتخصصة في الشئون الأفريقية والعربية، أن عودة الحكومة السودانية للعمل من الخرطوم ليس بداية لاستقرار الأوضاع فى البلاد، بسبب وصول الأزمة السودانية إلى مرحلة مستحكمة من القتال ما بين كر وفر بين الجيش السودانى، وميليشيا الدعم السريع والداعمين لها.

 

حصول ميليشيا الدعم السريع على اسلحة متطورة من تركيا

 

وأكدت فى تصريح لفيتو أن هناك أنباء متداولة عن حصول الجيش السوداني، على أسلحة متطورة من تركيا عبر صفقة مع  إسلام آباد قيمتها مليار ونصف المليار دولار بطائرات مسيرة وأخرى متقدمة، وبالتالى الحرب فى السودان سجال والحسم العسكرى لصالح طرف على الآخر بات بعيدا، والشعب السودانى هو من يدفع الثمن مع شعورة بالخذلان من جانب المجتمع الدولى، الذى مازال غائبا عن ممارسة الضغوط على طرفى الصراع من أجل وقف الحرب والوصول لحل سلمى وهدنة إنسانية.

 

الشعب السودانى يتعرض للتشرد وأكثر من 25 مليون سودانى يعانون 

 

وواصلت حديثها: الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب وعدت مع العام الجديد وقيادتها للرباعية الدولية بتهدئة الأوضاع، لكن لم يحدث شىء وبات الشعب السودانى يتعرض للتشرد وأكثر من 25 مليون سودانى يعانون الجوع والتشرد ونقص الغذاء والعلاج نتيجة تدهور المؤسسات الصحية وبالتالى إعلان الحكومة العودة للعمل من الخرطوم بعد استردادها ولكن لا حل للازمة إلا بالحل السلمى بعد أن دخلت الحرب السودانية اليوم الالف وإراقة الدماء ونزوح الشعب السودانى فى ماسأة إنسانية وارتكاب جرائم إبادة واغتيال.

