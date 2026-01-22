الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بعد حركة تنقلات مديري ووكلاء المديريات، قيادات تعليمية تعود للقليوبية بخبرات متراكمة

ياسر محمود وكيل تعليم
ياسر محمود وكيل تعليم القليوبية، فيتو
18 حجم الخط

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا بتعيين ياسر محمود مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، في خطوة تعكس الثقة في خبراته الإدارية الكبيرة، حيث سبق له شغل منصب وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية من قبل، في ولايته الثانية بالمحافظة، ثم تولى بعد ذلك منصب مدير إدارة الأمن بوزارة التربية والتعليم، ليعود مرة أخرى لقيادة تعليم القليوبية بخبرة ميدانية ومركزية واسعة.

أوقاف القليوبية تطلق اختبارات مسابقة صلاة التهجد استعدادا لشهر رمضان

راحت عليه نومة، العاملون بمعهد أزهري في القليوبية ينقذون تلميذًا من الغياب عن الامتحان

كما شمل القرار تعيين أشرف محمود وكيلًا لـ مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وهو أحد أبناء مدينة بنها، ويمتلك مسيرة مهنية متميزة؛ حيث شغل سابقًا منصب مدير إدارة الموهوبين، ثم وكيل مديرية التربية والتعليم بـمحافظة السويس، قبل أن يعود مرة أخرى لخدمة تعليم القليوبية.

وتعكس هذه الاختيارات حرص الوزارة على الدفع بقيادات ذات خبرات متنوعة، تجمع بين العمل الميداني والإداري، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم بالمحافظة، وتحقيق الاستقرار المؤسسي، ودعم خطط الارتقاء بالعملية التعليمية.

حركة تغييرات جديد بتعليم القليوبية

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا بشأن إجراء تغييرات وتنقلات لمديري المديريات التعليمية ووكلاء المديريات على مستوى الجمهورية.

وشملت الحركة محافظة القليوبية، حيث تم تعيين  ياسر محمود محمد محمود مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، ومروان سعد أحمد محجوب وكيلا لمديرية التربية والتعليم بـمحافظة القليوبية، وأشرف محمد محمود السيد وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية.

وذلك في إطار حرص الوزارة على تطوير الأداء الإداري، وضخ دماء جديدة في مواقع القيادة التعليمية، وتعزيز كفاءة منظومة العمل بما يسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق أهداف التطوير الشامل للتعليم.

