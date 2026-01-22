18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن البرلمان الفرنسي، وافق على مشروع قرار أوروبي يقضي بإضافة تنظيم الإخوان وقياداته إلى اللائحة الأوروبية للمنظمات الإرهابية.

البرلمان الفرنسي يوافق على مشروع قرار بتصنيف الإخوان جماعة إرهابية

وتجدر الإشارة إلى أن خطوة البرلمان الفرنسي تمثل تحولًا ملموسًا في السياسات الأوروبية تجاه الجماعات ذات البعد السياسي والديني المتطرف.

وينص مشروع القرار الذي تقدمت به كتلة "اليمين الجمهوري"، على الاعتراف القانوني بالبعد السياسي للفكر الانفصالي الإسلامي الذي تتبناه جماعة الإخوان، ويهدف إلى تعزيز السيطرة على القضايا الأمنية ووظائف الدولة الأساسية ضمن الإطار الأوروبي.

أمريكا تصنف 3 أفرع لجماعة الإخوان كجماعات إرهابية

ومن جانبه أوضح رئيس كتلة "اليمين الجمهوري"، لوران فوكييه، أن المشروع يأتي ضمن جهود المجموعة لمتابعة مجموعة من النصوص ذات الطابع السيادي والأمني.

وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة تصنيف 3 فروع لجماعة "الإخوان" في مصر والأردن ولبنان منظمات إرهابية، وفرضت عقوبات شاملة عليها وعلى أفراد مرتبطين بها، في خطوة قالت واشنطن إنها تهدف إلى مكافحة العنف وزعزعة الاستقرار، وسط تباينات إقليمية وترحيب رسمي من دول عدة.

وأدرجت الأرجنتين فروع تنظيم الإخوان في مصر والأردن ولبنان ضمن قائمتها للمنظمات "الإرهابية"، وفق ما أعلن مكتب الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي.

وأوضحت الحكومة الأرجنتينية أن قرارها استند إلى "تقارير رسمية تثبت وجود أنشطة غير مشروعة ذات طابع عابر للحدود، تشمل أعمالًا إرهابية ودعوات علنية للتطرف العنيف، فضلًا عن صلات مع منظمات إرهابية أخرى وتأثيرها المحتمل على الأرجنتين".

