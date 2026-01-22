الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

البرلمان الفرنسي يوافق على مشروع قرار بتصنيف الإخوان جماعة إرهابية

البرلمان الفرنسي،
البرلمان الفرنسي، فيتو
18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن البرلمان الفرنسي، وافق على مشروع قرار أوروبي يقضي بإضافة تنظيم الإخوان وقياداته إلى اللائحة الأوروبية للمنظمات الإرهابية.

البرلمان الفرنسي يوافق على مشروع قرار بتصنيف الإخوان  جماعة إرهابية

وتجدر الإشارة إلى أن خطوة البرلمان الفرنسي تمثل  تحولًا ملموسًا في السياسات الأوروبية تجاه الجماعات ذات البعد السياسي والديني المتطرف.

وينص مشروع القرار الذي تقدمت به كتلة "اليمين الجمهوري"، على الاعتراف القانوني بالبعد السياسي للفكر الانفصالي الإسلامي الذي تتبناه جماعة الإخوان، ويهدف إلى تعزيز السيطرة على القضايا الأمنية ووظائف الدولة الأساسية ضمن الإطار الأوروبي.

أمريكا تصنف 3 أفرع لجماعة الإخوان كجماعات إرهابية 

ومن جانبه أوضح رئيس كتلة "اليمين الجمهوري"، لوران فوكييه، أن المشروع يأتي ضمن جهود المجموعة لمتابعة مجموعة من النصوص ذات الطابع السيادي والأمني.

وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة تصنيف 3 فروع لجماعة "الإخوان" في مصر والأردن ولبنان  منظمات إرهابية، وفرضت عقوبات شاملة عليها وعلى أفراد مرتبطين بها، في خطوة قالت واشنطن إنها تهدف إلى مكافحة العنف وزعزعة الاستقرار، وسط تباينات إقليمية وترحيب رسمي من دول عدة.

وأدرجت الأرجنتين فروع تنظيم الإخوان في مصر والأردن ولبنان ضمن قائمتها للمنظمات "الإرهابية"، وفق ما أعلن مكتب الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي.

وأوضحت الحكومة الأرجنتينية أن قرارها استند إلى "تقارير رسمية تثبت وجود أنشطة غير مشروعة ذات طابع عابر للحدود، تشمل أعمالًا إرهابية ودعوات علنية للتطرف العنيف، فضلًا عن صلات مع منظمات إرهابية أخرى وتأثيرها المحتمل على الأرجنتين".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جماعة الإخوان البرلمان الفرنسي الولايات المتحدة المنظمات الارهابية

مواد متعلقة

فرنسا تحتجز ناقلة نفط قادمة من روسيا في البحر المتوسط

حزب شريك بحكومة النمسا يدعو لحظر الإخوان وتصنيفها إرهابية

أمريكا تصنف الإخوان جماعة إرهابية
ads

الأكثر قراءة

5 أهداف وركلة جزاء مهدرة، دجلة يتقدم على المحلة 3-2 بشوط أول مثير

الدوري الممتاز، كهرباء الإسماعيلية يتقدم على حرس الحدود 2ـ1 في الشوط الأول

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس ببورصة الدواجن

النقل تعلن موعد تشغيل كوبري العامرية المتقاطع مع مسار القطار الكهربائي السريع

مفاجأة في الإسكندرية، القبض على أب قتل أبناءه الأربعة بعد العثور على جثثهم بالملاحات

طلاب الإعدادية ببورسعيد عن "العلوم": البث المباشر للمديرية قبل الامتحان ساعدنا في الإجابة (فيديو)

اقتراح برغبة أمام الشيوخ لدعم المنشآت الصحية التابعة للإدارات المحلية

إخماد حريق نشب داخل مطعم في حدائق القبة

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر الأرز اليوم الخميس 22- 1- 2026 في الأسواق

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم الخميس 22-1-2026

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس ببورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة أول جمعة من شعبان 1447

تفسير حلم ارتداء الحجاب في المنام وعلاقته بالمكانة المحترمة في المجتمع

جناح الأزهر بمعرض الكتاب: "وعي الشباب" خط الدفاع الأول أمام مخاطر المحتوى الرقمي

المزيد
الجريدة الرسمية