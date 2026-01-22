دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

18 حجم الخط

تشارك دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة في الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، المقام في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة الذي تم افتتاحه رسميًا أمس الأربعاء21 يناير، ويستقبل الجمهور ابتداءً من اليوم الخميس 22 يناير وحتى الثلاثاء 3 فبراير 2026.

يمتد جناح دار النشر هذا العام على مساحة 91 مترًا مربعًا ويعرض مجموعة واسعة من العناوين باللغة الإنجليزية، ويعمل به فريق من المتخصصين المتحدثين باللغتين الإنجليزية والعربية.

تقدم دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة أثناء المعرض ما يقرب من نحو خمسين كتابًا جديدًا تم إصدارها خلال العام الماضي، من بينها عدة أعمال بارزة تشمل "الفراعنة الليبيون" لعالم المصريات المعروف والمؤلف الأكثر مبيعًا إيدان دودسون، وطبعة جديدة في مجلد واحد من السيرة الذاتية الملحمية لطه حسين، "الأيام،" وكلاهما تم إصدارهما قبل أيام قليلة من افتتاح المعرض، بالإضافة إلى كتاب "أستطيع أن أتخيلها لنا: مذكرات ابنة فلسطينية" للكاتبة مي سرحان، الذي نال استحسانًا في مصر وعلى المستوى الدولي. وتعرض دار النشر النسخة العربية من الكتاب الأكثر مبيعًا "تاريخ التصميم الجرافيكي العربي" للمؤلفين بهية شهاب وهيثم نوار.

كما تقدم لأول مرة نسخ حصرية محدودة من كتاب "جراح ومتمرد" السيرة الذاتية للجراح القدير السير مجدي يعقوب، موقعة منه شخصيًا.

كما تعرض "هوبو"، الذراع الأدبية لدار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أحدث إصدار لها، الترجمة الإنجليزية لرواية "أقفاص فارغة،" ,وهي الرواية الفائزة بجائزة نجيب محفوظ للأدب لعام 2022 للكاتبة المصرية فاطمة قنديل والمترجمة إلى الإنجليزية بواسطة المترجم الحائز على عدة جوائز، آدم طالب.

ويتمتع زوار دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، خلال فترة المعرض الممتدة ثلاثة عشر يومًا، بعروض خاصة حيث يتم عرض جميع إصدارات الدار بخصم 20 %، بالإضافة إلى مجموعة حصرية تضم أكثر من 250 كتابًا بخصومات تصل إلى 75 %، بأسعار تبدأ من 50 جنيهًا مصريًا فقط. كما يحتوي الجناح على قسم خاص بكتب الأطفال، يضم مجموعة متنوعة تناسب جميع الأعمار.

وعبر توماس ولشير، المدير التنفيذي لدار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن حماسه للمشاركة في المعرض قائلًا "نحن فخورون بعرض أعمالنا بين ناشري العالم هنا في القاهرة ونسعد بلقاء القراء وجهًا لوجه. يضم جناحنا هذا العام مجموعة كتب تعكس ثراء هذه المنطقة، بدءًا من الدراسات الأكاديمية الرصينة وصولًا إلى الروايات المعاصرة الحائزة على جوائز. ونحتفل كذلك بعلاقتنا الطويلة بإرث نجيب محفوظ، شخصية العام 2026 في المعرض.

تعرض دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة إصداراتها في صالة 2، جناح B 52، مواعيد العمل الرسمية للجناح تبدأ من 10 صباحًا حتى 8 مساء يوميًا، وتمتد يومي الخميس والجمعة حتى 9 مساء.

