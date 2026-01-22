محمد المهندس يفتتح معرض "تعميق التصنيع المحلي" بمشاركة 250 شركة (صور)

18 حجم الخط

افتتح اليوم محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية بمركز المعارض بمدينة نصر فعاليات النسخة الثالثة من معرض « تعميق التصنيع المحلي» المقام برعاية وزارة الصناعة، والذي تنظمة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية بمشاركة ٢٥٠ شركة برعاية وزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية الذي يستمر حتى يوم السبت القادم.

حضر مراسم الافتتاح كل من المهندس خليل إبراهيم رئيس مجلس إدارة فريش والمهندس رأفت الخناجري عضو مجلس الإدارة والمهندس بهاء ديميتري عضو مجلس إدارة الغرفة والمهندس أحمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات، والمهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني للغرفة، وكامل حجازي مدير عام الغرفة، وعدد من رؤساء الشركات محمد مسعود الملحق التجاري بسفارة ليبيا واللواء مصطفى عبد القادر ممثلا عن الهيئة العربية للتصنيع واللواء محمد سعيد أمين الخراشي رئيس مجلس إدارة شركة لأبي قير للصناعات الهندسية بالإنتاج الحربي.

وقال محمد المهندس أن هذا المعرض أصبح ضمن خريطة المعارض المهمة في مصر التي تلقى إقبالا كبيرا من العارضين والزوار المتخصصين في الصناعات الهندسية، ومن المنتظر أن يتخطى عدد الزوار هذا العام ٥ آلاف من ممثلي الشركات والمصانع الباحثة عن توفير مستلزمات إنتاجها من السوق المحلي وهو مقدم من الغرفة للأعضاء مجانًا للاشتراك فيه.

و أشار إلى أن هدف المعرض الأساسي هو تعميق التصنيع المحلي والحد من الفاتورة الاستيرادية وإحداث عمليات تشبيك بين المصنعين، بحيث يتم تدبير احتياجاتهم من السوق المحلية.

وذكر رئيس غرفة الصناعات الهندسية أنه سيتم عقد عدد من الجلسات الحوارية الهامة خلال ايام المعرض حول التيسيرات المقدمة من الحكومة للمستثمرين والمصنعين، وكذلك دور الغرفة وما تقدمه من خدمات لأعضائها والاستماع إلى العارضين ومقترحاتهم ورؤيتهم لدعم القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت نسرين رفعت ممثل مركز تحديث الصناعة ان الجديد في هذه النسخة من المعرض هو انه تم دعوة ٥ شركات أجنبية متخصصة في قطاع الأجهزة المنزلية للمشاركة هذا العام بالتنسيق مع الغرفة كنواه لتحويل المعرض من المحلية إلى الدولية بهدف توطين وجذب استثمارات اجنبية للسوق المصري وخلق شراكات بين المصانع والشركات الأجنبية مع الشركات الأجنبية.

وقدم المهندس عصام نور الدين مدير عام التسويق المدني بالهيئة العربية عرضا تفصيليا عن أهم أنشطة ومنتجات الهيئة في مجال الصناعات الهندسية وتصنيع قطع التيار الحرجة لصالح الشركات والمصانع المصرية المختلفة بما يصب في تعميق التصنيع الكلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية بالتكامل مع الجهات الصناعية الأخرى.

