وفاة الفنان مصطفى الخطيب بالعراق

أعلن الفنان العراقي ياسر البراك عن رحيل الممثل المسرحي المصري مصطفى الخطيب والمعروف بـ"أبو زينب" مساء الثلاثاء الموافق 20 يناير.

وفاة الفنان مصطفى الخطيب

وكتب الفنان ياسر براك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": توفي الثلاثاء 20 / 1 / 2026 في مدينة الناصرية الفنان المسرحي ( مصطفى الخطيب - أبو زينب ) الذي وافاه الأجل بعد سنوات طويلة من هجرته في بلده الأول جمهورية مصر العربية ليستقر في جنوب العراق بمحافظة ذي قار"

الفنان مصطفى الخطيب

ومصطفى الخطيب هو فنان مسرحي وسينمائي أسس مع زملائه من الفنانين العراقيين الهواة فرقة بصمة سعادة للفنون المسرحية قبل سنوات في الناصرية، وقدّم من خلالها مجموعة من المسرحيات التوجيهية والتوعوية تأليفًا وإخراجًا، فضلًا عن إخراجه لبعض الأفلام القصيرة ذات التوجه نفسه.

