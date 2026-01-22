بمشاركة نخبة من العلماء، جناح الأزهر يطلق أولى ندواته الفكرية بمعرض الكتاب

18 حجم الخط

يطلق جناح الأزهر الشريف، اليوم الخميس، أولى فعالياته الثقافية والفكرية ضمن مشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته السابعة والخمسين، من خلال عدد من الندوات العلمية والفكرية التي تناقش قضايا الوعي والهوية والفكر الإسلامي، وذلك بقاعة التراث (4) بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

دور المؤسسات الدينية والإعلامية في بناء الوعي وحفظ الهوية

ويستهل جناح الأزهر فعالياته بندوة بعنوان «دور المؤسسات الدينية والإعلامية في بناء الوعي وحفظ الهوية»، يشارك فيها د/ حسين أمين، أستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، ويدير الندوة الدكتور محمد سعيد محفوظ.

منهجية الشيخ عبد الغني عبد الخالق في خدمة الفقه وأصوله

كما يعقد الجناح ندوة شخصية جناح الأزهر لهذا العام بعنوان «منهجية الشيخ عبد الغني عبد الخالق في خدمة الفقه وأصوله»، والتي تتناول المنهج العلمي والفكري للعالم الجليل الشيخ عبد الغني عبد الخالق، شخصية جناح الأزهر لهذا العام، بمشاركة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية وعميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، ود/ محمود حامد عثمان، أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة وعضو مجمع البحوث الإسلامية، ويدير الندوة الأستاذ محمود عبد الرحمن، عضو المركز الإعلامي بالأزهر الشريف.

ويختتم جناح الأزهر أولى ندواته بندوة بعنوان «قراءة في كتاب الأربعون الإدارية»، يناقش خلالها د/ حسن الشافعي، عضو هيئة كبار العلماء، أبرز القيم الإدارية والأخلاقية التي يتناولها الكتاب، ويدير الحوار الدكتور أيمن الحجار، الباحث بهيئة كبار العلماء.

وتأتي هذه الندوات في إطار حرص الأزهر الشريف على ترسيخ الوعي المجتمعي، وتعزيز الهوية الدينية، وتقديم خطاب علمي رصين يعكس وسطية الإسلام ودوره الحضاري.

