إقبال عالمي، الأجانب يتصدرون المشهد في أول أيام معرض القاهرة للكتاب (صور)

شهد اليوم الأول من معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 57 إقبالا كبيرا من مختلف الجنسيات الذين حرصوا على التواجد في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس منذ ساعات الصباح الباكر مع أصدقائهم وعائلتهم.

والتقطت عدسة “فيتو” إقبال الزوار من جميع أنحاء العالم باليوم الأول من معرض الكتاب 2026، بالإضافة إلى تواجد غزير لكل من الأطفال وكبار السن والشباب.

فعاليات معرض الكتاب اليوم

ومن المقرر أن يشهد زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 57 اليوم الخميس عددًا كبيرًا من الفعاليات الثقافية، ضمن البرنامج الثقافي والفني للمعرض.

معرض الكتاب 2026..تعرف على فعاليات اليوم

في الساعة 2 ظهرا تعقد ندوة "جماليات المكان: المدينة في عالم نجيب محفوظ" يشارك فيها أحمد فضل شبلول- الدكتور أيمن فؤاد السيد.

أما في الساعة 6 مساء يأتي اللقاء الفكرى بعنوان "النجيب محفوظ" يشارك فيها الدكتور سعيد يقطين (المغرب) – الدكتور محمد بدوي – الدكتور معجب العدواني (السعودية).

وفي القاعة الدولية (كتاب وجوائز) تعقد ندوة الدكتور محمد بشاري (الإمارات) جائزة الشيخ زايد في فرع التنمية وبناء الدولة، مناقشة كتاب آية السيف.. نص في سياق أم ذريعة في صراع تجديد؟ رؤية الفقيه للعالم والإنسان، ويتحدث فيها الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور عبد الله مبروك النجار وتديرها نشوى الحوفي، وذلك في الساعة 4 عصرًا.

وفي محور (التجارب الثقافية) يناقش كتاب "الفتى الحبيب" لآل باتشينو، ويشارك في الندوة المترجمة رولا عادل رشوان، الممثل صبري فواز، السيناريست محمد هشام عبية والناقد عصام زكريا، وذلك في الساعة 6 مساء.

ندوات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

وفي قاعة كاتب وكتاب، تناقش "موسوعة الأديان " للدكتور محمد الخشت، ويناقشه الدكتور حسن حماد والدكتور غيضان السيد على، وذلك في الساعة 2 ظهرا، ثم تليها ندوة بعنوان "الحركة السياسية في مصر وميلاد الجمهورية الأولى " للدكتور جمال شقرة، ويناقشه أحمد جمال والدكتور على الدين هلال ويدير الندوة الدكتور محمد أحمد مرسي، وذلك في الساعة 4 عصرًا.

وتحت عنوان احتفاليات، تأتي ندوة عن الأعمال الكاملة للدكتور شاكر عبد الحميد بمناسبة صدور أعماله الكاملة، يشارك فيها الدكتور أحمد زايد والدكتور سعيد توفيق في الساعة 4 عصرًا.

ويختتم الصالون الثقافي بـ مئويات، " سنوات من النشر الثقافي الراقي " شرقيات – ميريت حسني سليمان ومحمد هاشم، يشارك فيها أحمد اللباد، إيهاب عبد الحميد، سارة محمد هاشم، عادل عصمت، نبيل عبد الفتاح ونجلاء كمال.

وفي الساعة 2 ظهرا، مناقشة كتاب "حرب الذكاء الاصطناعي في مواجهة الذكاء البشري" ترجمة محمد سيف ويشارك فيها الدكتور أنور مغيث والدكتور مايكل مدحت وتديرها الدكتورة رشا صالح.

وفى الساعة 4 عصرا، ندوة "التراث الثقافي غير المادي في عصر التحولات التكنولوجية" يتحدث فيها الدكتور حسن فداوي، والدكتور طارق صالح، والدكتور عبد العزيز المسلم وتديرها الدكتورة نهلة إمام.

وفي ملتقى الإبداع – الأعمال الروائية، تناقش رواية "السيمفونية الأخيرة" لأشرف العشماوي الساعة 6 مساء.

المسرح الكبير ومخيم أهلنا وناسنا بمعرض القاهرة للكتاب

يقام في مخيم أهلنا وناسنا على مدار اليوم عددا من العروض الفنية والورش التراثية كعرض السيرة الهلالية والطنبورة والأراجوز، وعروض فنية لفرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية، عرض لفرقة دانييلي سيبي باند وأيضا فقرات السيرك القومي.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة.

